Honderden jongeren in Utrecht voor klimaatstaking

Honderden jongeren zijn vrijdagmiddag in een stoet door Utrecht getrokken en deden zodoende mee aan een wereldwijde klimaatstaking. De deelnemers willen met de demonstratie aandacht vragen voor klimaatverandering en vinden dat er veel meer moet gebeuren om ‘de klimaatcrisis te bestrijden’.

De actie in Utrecht was onderdeel van een wereldwijde klimaatstaking waarbij jongeren van school wegblijven om te demonstreren. “Het is schandalig dat er zo weinig wordt gedaan,” zegt Tobias (16) die betrokken is bij organisatie Fridays For Future. “Het IPCC rapport van afgelopen zomer vertelt luid en duidelijk dat het tijd is voor radicale veranderingen, maar zoals het er nu naar uitziet krijgen we gewoon meer van hetzelfde water-bij-de-wijn beleid. Zo poldert de politiek de polder weg.”

De honderden jongeren – hoeveel mensen precies aanwezig waren is niet bekend – trokken vanaf het Jaarbeursplein via de binnenstad naar het eindpunt het Moreelsepark. Fridays For Future Nederland vindt dat de regering de toekomst in gevaar brengt door ‘de klimaatcrisis niet adequaat aan te pakken’.