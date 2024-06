Honderden mensen bij demonstratie in Utrecht tegen langstudeerboete

De Landelijke Studentenvakbond (LSVB) organiseerde zaterdag in Utrecht een landelijke demonstratie tegen de zogenoemde langstudeerboete. Een paar honderd mensen deed mee aan het protest.

In de plannen van het nieuwe kabinet is te lezen dat de langstudeerboete weer wordt ingevoerd. Dit betekent dat studenten die meer dan een jaar uitlopen 3.000 euro boven op het collegegeld moeten gaan betalen. “Deze maatregel versterkt alle grote pijnpunten voor studenten: krappe financiën, verslechterd mentaal welzijn en de gebrekkige ruimte voor participatie aan de maatschappij”, aldus de LSVB.

Onder de noemer ‘Stop de Langstudeerboete, Focus op Studenten en Leren’, werd zaterdag in Utrecht een demonstratie georganiseerd tegen de plannen van het nieuwe kabinet. Het protest begon om 14.00 uur op het Jaarbeursplein. Vanaf een podium spraken verschillende mensen de paar honderd demonstranten toe.

Na ongeveer een uur begon de menigte aan een mars door de stad. Vanaf het Jaarbeursplein liepen zij via de Van Sijpesteijntunnel het centrum van Utrecht in. Onderweg riepen de demonstranten allerlei leuzen waaronder ‘Drieduizend euro? Op je muil’. Via de Neude en het Janskerkhof liep de menigte richting de Dom, om vervolgens via de Zadelstraat en Moreelsebrug weer te eindigen op het Jaarbeursplein.