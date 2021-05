Honderden supporters bij vertrek FC Utrecht bij Stadion Galgenwaard

Honderden fans van FC Utrecht waren zondagochtend bij stadion Galgenwaard aanwezig om de spelers uit te zwaaien. De club speelt vandaag de finalewedstrijd tegen Feyenoord. De vele supporters hadden fakkels, vuurwerk en rookpotten meegenomen.

De finale had eigenlijk zaterdag gespeeld moeten worden maar de gemeente Rotterdam stak daar een stokje voor. Er kwam nog een rechtszaak aan te pas maar dat mocht voor FC Utrecht niet baten. Om in ieder geval de spelers aan te moedigen verzamelden de supporters vanochtend in grote getale bij Galgenwaard.

De wedstrijd tegen Feyenoord begint in Rotterdam vanmiddag om 12.15 uur. De winnaar van de play-offs krijgt een ticket voor Europees voetbal.