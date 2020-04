Hulpmiddelencentrum krijgt rode kaart van gemeente na slechte dienstverlening

De gemeente Utrecht heeft hulpmiddelenleverancier Hulpmiddelencentrum een rode kaart gegeven. Het Hulpmiddelencentrum voldoet niet aan de afspraken die de gemeente en het centrum een half jaar geleden maakten.

In september 2019 heeft het Hulpmiddelencentrum van de gemeente een gele kaart gekregen omdat de gemeente niet tevreden was over de dienstverlening van het centrum, dat hulpmiddelen zoals rolstoelen, douchestoelen en kraambedden levert.

De levering van hulpmiddelen en het uitvoeren van reparaties gebeurt vaak te laat. De organisatie moest toen een verbeterplan opstellen, waarin staat hoe de dienstverlening verbeterd zou worden.

In januari werd de gele kaart verlengd, omdat de dienstverlening nog steeds onder de maat was maar er wel een ‘licht positieve trend’ te zien was. Het Hulpmiddelencentrum kreeg toen tot eind maart de tijd om de dienstverlening op het niveau te brengen dat de gemeente verwacht.

Rode kaart

Het Hulpmiddelencentrum voldoet eind maart echter nog steeds niet aan de contractafspraken die de gemeente met het centrum heeft gemaakt. Ook zijn in het afgelopen half jaar de verbeteringen uit het verbeterplan niet voldoende doorgevoerd. De gemeente heeft het Hulpmiddelencentrum daarom op 25 maart een rode kaart gegeven.

De rode kaart betekent dat het Hulpmiddelencentrum minimaal drie maanden geen nieuwe opdrachten krijgt van de gemeente. In die periode moet de organisatie verder werken aan het verbeterplan. Pas als het verbeterplan helemaal is uitgevoerd, wordt de rode kaart ingetrokken. Als dat over drie maanden niet is gebeurd, wordt het contract door de gemeente ontbonden.

Andere leveranciers

De gemeente Utrecht werkt samen met nog twee andere hulpmiddelenleveranciers, Medipoint en Meyra. Zij krijgen komende drie maanden de opdrachten die normaal naar het Hulpmiddelencentrum zouden gaan.

Op de website van de gemeente zijn de prestaties van de drie organisaties te zien. Een groen stoplicht betekent dat een aanbieder aan de contracteisen voldoet. Als dat niet het geval is, gaat het stoplicht op oranje of op rood.