In de derde aflevering DOMcast wordt zoektocht naar Joods gezin uit Utrecht voortgezet; luister hem hier

Geschiedenisstudenten van de Universiteit Utrecht hebben een nieuwe podcast gepubliceerd. In de derde aflevering van DOMcast: Uitzicht op het verleden wordt het onderzoek naar een Joods gezin dat tijdens de Tweede Wereldoorlog in Utrecht woonde voortgezet.

De studenten en cultuurhistoricus Pim Huijnen beantwoorden in de podcast vragen van Utrechters. Zoals de naam al doet vermoeden staat DOMcast: Uitzicht op het verleden in het teken van de historie van de stad. De studenten willen historische vragen over de stad onderzoeken en delen met het grote publiek. Met de podcasts willen ze een kijkje bieden in de keuken van historisch onderzoek.

De afleveringen worden in de loop van het onderzoek gepubliceerd, zodat de luisteraar steeds op de hoogte blijft van de richting die het onderzoek neemt en de vragen die nog open staan.

Jan van Scorelstraat

De eerste aflevering ging over de ‘complexe’ geschiedenis van een huis op de Jan van Scorelstraat. De onderzoekers gingen langs bij de bewoners. Deze willen weten wie het Joodse gezin was dat tijdens de oorlog in het huis had gewoond, waar de nazi propaganda in de schuilkelder vandaan kwam en waarom er schuifsloten zijn waarmee de slaapkamers van buiten gesloten kunnen worden.

In de tweede en derde aflevering gaan de studenten verder met het onderzoek naar het gezin. De huidige bewoners willen graag een struikelsteen plaatsen voor de Joodse familie die hier tot 1943 zou hebben gewoond, maar zonder de juiste namen kunnen ze dit niet doen. De studenten proberen de bewoners te helpen deze namen terug te vinden en hun geschiedenis in ere te herstellen.

De derde aflevering van de podcast is hieronder te beluisteren.