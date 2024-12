Inbreker in stadion Galgenwaard wil er vandoor gaan met spullen van FC Utrecht

Een inbreker bij stadion Galgenwaard was een wel heel grote fan van FC Utrecht. In de nacht van zondag op maandag is een man op heterdaad betrapt terwijl hij gestolen spullen van de voetbalclub bij zich had. De politie heeft hem in de boeien geslagen.

Tot drie keer toe kreeg de politie een melding binnen dat er zou worden ingebroken bij het stadion van FC Utrecht. De eerste twee keer greep de politie naast de boef, maar bij een derde melding had de politie meer geluk.

Snel handelen

Zo schrijft de politie over de eerste twee inbraakpogingen in een bericht op Instagram: “Ter plaatse bleken er deuren geopend te zijn vanuit binnenuit. En leek het dat er iemand binnen is geweest, maar ook het stadion weer had verlaten.” Niet veel later werd er voor de derde keer alarm geslagen over een inbraak in het stadion. De politie handelde daarop snel: “Wij zaten op 2 minuten afstand van het stadion en reden direct naar de uitgang, waar het alarm vandaan kwam.”

Vervolgens kon de inbreker op heterdaad worden betrapt met een bijzondere buit: “Tijdens het uitstappen zagen wij een verdachte aan de binnenzijde van het hek staan. Wij grepen hem vast, konden hem de handboeien omleggen en zagen dat hij meerdere FC Utrecht goederen bij zich had.” De politie heeft de man daarop aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Wat voor goederen de man precies wilde stelen, is niet bekend.