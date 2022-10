Intimidatie en steekpartijen; toegenomen overlast in Utrechts stationsgebied ook terug te zien in politiecijfers

Er wordt de afgelopen tijd veel over gesproken, de toegenomen overlast in het Stationsgebied in Utrecht. Passanten ervaren overlast van verschillende groepen mensen en sommigen voelen zich zelfs onveilig als ze onder het bollendak lopen. Dat de toename van de overlast niet alleen gevoelsmatig is, bewijzen de politiecijfers van afgelopen jaren.

Met name op het Stationsplein is het gevoel van onveiligheid groot. In relatief korte tijd waren er meerdere steekpartijen en mensen worden geïntimideerd. De gemeente spreekt van ‘een zorgelijk patroon’ van overlast en geweld, gepleegd voor met name verslaafden, dak- en thuislozen, arbeidsmigranten en zogenoemde veiligelanders.

De gemeente heeft inmiddels ingegrepen. Sinds vorige week kunnen personen die de openbare orde in het stationsgebied verstoren een tijdelijk gebiedsverbod krijgen. Mensen die overlast veroorzaken of andere strafbare feiten plegen kunnen een verblijfsontzegging van 24 uur opgelegd krijgen. Als ze daarna een tweede keer in de fout gaan wordt dat een maand en bij de derde keer twee maanden. Bij iedere overtreding daarna mag de persoon steeds twee maanden niet in het stationsgebied komen.

Maar hoe hard is het aantal incidenten dan eigenlijk gestegen de afgelopen tijd? Uit cijfers van de politie blijkt dat er de afgelopen jaren inderdaad een stijging te zien is van allerlei verschillende incidenten. In de grafiek hieronder is te zien hoeveel incidenten de politie de afgelopen jaren registreerde. Klik op het pijltje om andere incidentcategorieën te zien.

