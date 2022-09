Om overlast tegen te gaan kan Utrecht vanaf nu personen verbieden in stationsgebied te komen

Personen die de openbare orde verstoren in het stationsgebied in Utrecht kunnen vanaf vandaag tijdelijk een gebiedsverbod krijgen. Het is een van de maatregelen die de gemeente neemt om de stijgende overlast tegen te gaan.

Het gaat al langere tijd regelmatig mis op met name het Stationsplein: er is sprake van overlast en intimidatie en er zijn meerdere steekpartijen geweest. De incidenten laten volgens de gemeente ‘een zorgelijk patroon zien van overlast en geweld’, vooral gepleegd door verslaafden, dak- en thuislozen, arbeidsmigranten en asielzoekers.

Er worden verschillende maatregelen uit de kast getrokken om de rust terug te laten keren. Een van die maatregelen is dat personen die zich misdragen in het stationsgebied een tijdelijk gebiedsverbod kunnen krijgen. Die regel gaat vandaag in.

Mensen die overlast veroorzaken of andere strafbare feiten plegen kunnen een verblijfsontzegging van 24 uur opgelegd krijgen. Bij een eerste herhaling is dat een maand, bij een tweede herhaling twee maanden en bij iedere nieuwe overtreding daarna moet de persoon ook twee maanden wegblijven.

Het gebied waar de maatregel in gaat wordt onder meer begrensd door de Croeselaan, Moreelsebrug, Steenweg, Vredenburg en het Westplein.

