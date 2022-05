Is Polder Rijnenburg de ideale plek voor nieuw Utrechts roeiwater?

Meer water, groen, schone energie, recreatie en ruimte voor roeiers: polder Rijnenburg kan volgens Utrechtse roeiverenigingen aan al deze behoeften voldoen. Roeifanaat Anne de Lange zette alvast een nieuwe roeiclub op, met Rijnenburg als toekomstige uitvalsbasis. Samen met Triton, Orca, Viking en de Stichting Watersportbaan Midden-Nederland zet Roeiclub Rijnenburg zich in voor een multifunctioneel woon-, natuur- en recreatiegebied in Rijnenburg, met oog voor roeiers.

Waar moeten de Utrechtse roeiers naartoe? Het is een vraagstuk waar roeiverenigingen en de gemeente Utrecht zich al jaren het hoofd over breken. Het Merwedekanaal, van oudsher de uitvalbasis van Utrechtse roeiers wordt te krap voor de alsmaar groeiende verenigingen. De wedstrijdroeiers weken om die reden eerder al uit naar Vianen.

Nu wordt door de roeiverenigingen naarstig gezocht naar meer roeiwater dichter bij de stad. In een rapport, dat zij maandag aanboden aan de gemeente, pleiten de verenigingen gezamenlijk voor een roeibaan in polder Rijnenburg. Op deze locatie kan ruimte voor roeiers volgens hen goed gecombineerd worden met woonruimte, wateropvang, duurzame energieopwekking, natuur en recreatie.

Sterren

Vijftig jaar geleden werd er volgens Anne de Lange al gezocht naar alternatief roeiwater in Utrecht. “De politieke sterren staan nu eindelijk gunstig”, zegt hij. De nieuwe roeilocatie in Rijnenburg wordt volgens De Lange breed gesteund in de nieuwe gemeenteraad. Het is dan ook niet toevallig dat de Utrechtse roeiverenigingen hun rapport nu aan de gemeenteraad aanbieden. Zo worden de ideeën wellicht nog meegenomen in de onderhandelingen voor de nieuwe coalitie, menen zij.

GroenLinks presenteerde eerder dit jaar al plannen om van Rijnenburg een Utrechtse variant van het Amsterdamse Bos te maken. Daar wordt een roeibaan gecombineerd met een recreatiegebied, dat ook ruimte biedt voor wandelaars en evenementen. Ook uit het verkiezingsprograma van D66 blijkt dat deze partij heil ziet in nieuw roeiwater in Rijnenburg.

Hoe zou het toekomstige Rijnenburg inclusief roeibaan er volgens de roeiverenigingen uit moeten gaan zien? In het rapport zijn een aantal suggesties te lezen, genaamd Heel Utrecht wint met roeien. Dat rapport werd opgesteld met behulp van Inge Janssen, olympisch roeister uit Utrecht en adviseur duurzame gebiedsontwikkeling, Joost Hagens, roeicoach en partner van het adviesbureau BUITEN, dat gespecialiseerd is in economie en omgeving, en WK-roeier, coach en hydroloog Toine Vergroesen. In hun plan voor Rijnenburg is uiteraard veel ruimte voor roeiers. Maar, zeggen ze, het roeiwater is ook van belang voor de rest van Utrecht.

Klimaat

Volgens het waterschap is er in Utrecht te weining capaciteit om grote hoeveelheden water uit hoosbuien op te vangen, zoals die in Limburg vorig jaar. Zulke buien zullen door klimaatverandering in de toekomst steeds vaker voorkomen. Het laaggelegen gedeelte van polder Rijnenburg wordt in het rapport genoemd als ideale plek voor een buffer om het water op te vangen. Dat water zou door middel van aquathermie, een methode om bijvoorbeeld huizen te verwarmen, weer gebruikt kunnen worden als hernieuwbare energiebron, naast zonnepanelen en windmolens.

Rondom deze waterbuffer zien de roeiverenigingen graag een natuur- en recreatiegebied verrijzen, waar ruimte is voor wandelaars, verschillende sporten en evenementen. Rijnenburg zou zo een mooie aanvulling kunnen worden op natuurgebied Amelisweerd, stellen zij.

De Lange hoopt dat deze raadsperiode al plannen gemaakt kunnen worden voor de roeibaan in Rijnenburg. Dan kan er in 2028 geroeid worden, ‘honderd jaar na de Olympische roeiwedstrijd in Amsterdam’.