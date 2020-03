Gemeente Utrecht geeft strijd op en past beleid ja-ja-sticker aan

De ja-ja-sticker geldt in Utrecht definitief niet meer voor kranten. De gemeente Utrecht geeft de strijd op, nadat de maatregel in een kort geding werd tegengehouden door de rechter.

Utrecht was de eerste gemeente waarbij de ja-ja-sticker – waarbij bewoners actief moeten aangeven dat ze drukwerk willen ontvangen – naast reclamefolders óók voor huis-aan-huiskranten zou gelden. De regel ging 1 januari in waarop Stadsblad Utrecht naar de rechter stapte. De krant was het niet eens met de maatregel omdat ze vreesden voor hun voortbestaan.

De gemeente en de rechter tijdens het eerste kort geding waren niet overtuigd van de kritiek, maar de rechter in hoger beroep wel. Het systeem zou in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens waarin de vrijheid van meningsuiting, waaronder de persvrijheid, wordt beschermd.

Bodemprocedure

Stadsblad Utrecht mocht daarom voorlopig worden bezorgd, tenzij er een nee-nee-sticker is aangebracht. De ja-ja-sticker voor huis-aan-huiskranten was daarmee voorlopig van de baan, maar er liep nog een zogenoemde bodemprocedure waarbij er dieper op de materie wordt ingegaan en waaruit ook een uitspraak volgt.

De gemeente Utrecht heeft de uitspraak in het hoger beroep nog eens bestudeerd en besloten dat ook de bodemprocedure waarschijnlijk de kant van het huis-aan-huisblad op zou vallen. Daarom kiest de gemeente eieren voor haar geld en wordt de maatregel aangepast.

De ja-ja-sticker geldt nu niet meer voor huis-aan-huiskranten, maar alleen nog voor reclamedrukwerk. Zodoende mag er alleen reclamedrukwerk worden bezorgd bij huishouden die een ja-ja-sticker hebben. Er wordt een nieuw voorstel gemaakt door de gemeente.