Jan van Zanen stopt als burgemeester van Utrecht en gaat naar Den Haag

Burgemeester Jan van Zanen stopt in Utrecht om dezelfde functie te gaan vervullen in Den Haag. Dat is zojuist bekend geworden.

Jan van Zanen is sinds 2014 burgemeester van Utrecht en is begin dit jaar juist begonnen aan zijn tweede termijn. Hij zei toen: “Ook de komende jaren zet ik mij graag voor Utrecht in. De stad van mijn dromen.” Nu blijkt er vroegtijdig een einde te komen aan zijn carrière in de Domstad.

Donderdagavond is Van Zanen voorgedragen als nieuwe burgemeester van Den Haag. Dat gebeurde in de Hofstad tijdens een besloten raadsvergadering. Er waren in totaal 23 sollicitanten op de functie. Op 1 juli begint Van Zanen in Den Haag.

Reactie Jan van Zanen

Van Zanen heeft tijdens de gemeenteraad in Utrecht donderdagavond direct gereageerd op zijn vertrek: “Ik ben zeer vereerd dat ik ben voorgedragen om burgemeester van Den Haag te worden. […] Ik verheug me erop. Tegelijk is er een andere kant, ik vertrek uit de stad waar ik het langst heb gewoond en gewerkt en waar mijn beide kinderen zijn geboren. Waar ik elke dag met liefde werk en mij hartstochtelijk voor inzet. Dat zal ik ook blijven doen tot 1 juli. En toch, ik ben nu 58, ik heb 35 jaar gewerkt in allerlei functies in de lokale politiek […] daarvan heb ik 27 jaar alles gegeven voor de stad Utrecht. U staat er goed voor, de stad staat er goed voor […] en u heeft inwoners die steeds openlijker trots zijn op hun stad. Ik ga ook in Den Haag mijn passie volgen, het dienen van de lokale publieke zaak.”

De wethouders hebben samen schriftelijk gereageerd: “De wethouders van de gemeente Utrecht hebben zojuist kennisgenomen van de voordracht van burgemeester Jan van Zanen als burgemeester van Den Haag en feliciteren hem van harte. Als burgemeester heeft hij diepe indruk gemaakt in Utrecht. Met Jan van Zanen krijgt Den Haag een hele betrokken burgemeester die hart heeft voor alle inwoners en ondernemers in de stad.”

Van Zanen heeft een lange geschiedenis in Utrecht, hij was vanaf 1990 gemeenteraadslid in Utrecht, waarna hij in 1998 wethouder financiën, economische zaken, openbare ruimte en monumenten werd. In de periode 2003 -2008 was hij landelijk voorzitter van de VVD. Van juli 2005 tot en met december 2013 was Van Zanen burgemeester van Amstelveen. Sinds 1 januari 2014 is hij burgemeester van Utrecht.