Kabinet wil meer en sneller testen op corona; Mogelijk extra grote teststraat in Utrecht

Het kabinet wil dat er meer en sneller getest kan gaan worden op het coronavirus. Minister Hugo de Jonge schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat daarvoor onder meer zeven ‘XL testlocaties’ voor worden geopend. Een van die extra grote teststraten komt waarschijnlijk in Utrecht.