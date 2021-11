Kantorencomplex van 25.000 m2 boven Hoog Catharijne staat al 8 jaar leeg; ‘Niet uit te leggen in deze tijd’

Het kantorencomplex boven het Gildenkwartier in Hoog Catharijne staat al ongeveer acht jaar leeg. Volgens de Utrechtse fracties van de PvdA, GroenLinks en Studenten & Starter is dit niet uit te leggen in een tijd van woningnood en grote tekorten aan ruimte. “Al helemaal niet in het centrum.”

Eerder deze week publiceerde RTV Utrecht een artikel waarin de leegstand werd aangekaart. Daarin is ook te lezen dat Klépierre eigenaar is van het complex. Het zou gaan om zo’n 25.000 vierkante meter kantoorruimte. Tot acht jaar geleden zouden hier medewerkers van de Rabobank hebben gezeten, maar die zijn verhuisd naar de Croeselaan.

Rick van der Zweth (PvdA), Erwin Virginia (GroenLinks) en Jeffrey Koppelaar (Student & Starter) zeggen te schrikken van de duur en omvang van de leegstand. “Bovendien is eerder vaker gevraagd naar kantorenleegstand en werd er aangegeven dat dit amper aan de orde was. Dit blijkt nu dus wel het geval.”

De leegstand van de 25.000 vierkante meter wordt niet meegenomen in de cijfers omdat het pand formeel niet als te huur beschikbaar is. Vanwege de kwestie hebben de fracties schriftelijke vragen ingediend.

Zo willen ze weten hoe het mogelijk is dat er al zo lang kantoorruimte leegstaat zonder dat er is ingegrepen. Ook vragen de politici welke oplossingen ze op de korte termijn kunnen verwachten zodat de ruimte weer in gebruik kan worden genomen. Tot slot zijn de fracties benieuwd of de ruimte – omdat verhuur als kantoor de afgelopen acht jaar niet is gelukt – omgezet kan worden naar woningen.