Kartbaan neemt intrek in gedeelte The Wall in Utrecht dat al sinds 2009 leegstond

In het gedeelte van The Wall in Utrecht dat al sinds de oplevering in 2009 leegstaat komt een kartbaan. Ook modelbouwspecialist Wetronic opent een grote vestiging in het winkel- en entertainmentcentrum.

Winkelcentrum The Wall kent een rommelig verleden. Het is een van de langste gebouwen van Nederland en had bij de start veel last van leegstand en financiële tegenslag. De eigenaar van het pand ging in 2011 failliet waarna het later in handen kwam van SNS. Sinds 2018 is er een nieuwe eigenaar en lijkt het stukken beter te gaan met het gebouw. Met de komst van de nieuwe huurder is 90 procent van het gebouw gevuld. Dit jaar nog moet de nieuwe vestiging de deuren openen.

De van oorsprong Britse onderneming TeamSport Karting opent haar eerste vestiging in Nederland. Onlangs betrad TeamSport Karting al het vasteland van Europa met een vestiging in Duitsland. Bijzonder aan de kartbaan die in Utrecht komt, is dat het om een elektrische variant gaat. E-karting, met elektrische aandrijving dus, is een nieuwe generatie van het traditionele en populaire karten met veelal op benzine aangedreven kart.

Racewagens

Dolf Mook, woordvoerder van Urban Interest, vertelt op de website van The Wall over de elektrische karts: “Qua look & feel gaat het om een ‘next level’ kartbaan, met een hippe uitstraling en toegankelijk voor een bredere doelgroep dan alleen de ‘hardcore’ racewagens. E-karts hebben, vanuit stilstand, direct veel vermogen, maar zijn extra veilig, omdat het vermogen centraal en op afstand teruggebracht maar ook opgevoerd kan worden als dat noodzakelijk blijkt.” E-karts zijn vanwege dat centraal te regelen vermogen ook beter geschikt voor jongeren en families met kleinere kinderen.

De tweede nieuwe huurder is modelbouwspecialist Wetronic. Deze vestiging richt zich op liefhebbers uit heel Europa die daar elkaar kunnen ontmoeten om over hun hobby te praten en ervaringen uit te wisselen. Ook komen er drie banen – een racebaan, een vrachtwagenbaan en een off road baan – waar liefhebbers met hun modelwagens kunnen rijden. Daarnaast komt er een ‘makers-space’ waar bezoekers kunnen werken aan modelvoertuigen, hun problemen daarmee kunnen voorleggen aan deskundigen en cursussen kunnen volgen. Er wordt ook horeca aan de vestiging toegevoegd.

De TeamSport Karting- en Wetronic-vestigingen komen in het deel van The Wall dat nog niet eerder in gebruik is geweest en vanaf de oplevering heeft leeg gestaan. Dat deel telt in totaal 14.000 m2 over twee lagen. Mook vertelt: “Daarmee is circa 90 procent van de in totaal 62.000 m2 beschikbare ruimte gevuld. We verwachten dat we eind 2022 100 procent verhuurd hebben. Oók zijn met alle reeds gevestigde huurders in de afgelopen periode gesprekken gevoerd en zijn de contracten vernieuwd. In 2018, toen wij samen met Built to Build het gebouw verwierven, was de bezettingsgraad slechts 30 procent.”