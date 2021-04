Kermisprofessor Gerrit Jansen op 92-jarige leeftijd overleden

Utrechter en oprichter van de Piekenkermis, Gerrit Jansen is afgelopen zaterdag overleden. Jansen, die ook wel bekendstond als de kermisprofessor, is 92 jaar geworden. Dat meldt Nieuws030.

Jansen was emeritus hoogleraar en socioloog en werd onder andere bekend vanwege een boek over de kermis in Nederland. Dat leidde op een gegeven moment tot de oprichting van de Piekenkermis aan de Utrechtse Maliebaan. Onlangs is die naam gewijzigd naar Maliebaanfestival Utrecht.

Daarnaast schreef Jansen een boek over zijn ervaringen van het Utrechtse feestgedruis. Een jaar lang deed hij onderzoek en zijn bevindingen zijn te lezen in Prettige Feestdagen: Utrechtse Feesten in Heden en Verleden.

In de collectie van Het Utrechts Archief staat een foto van Jansen die op de Stadhuisbrug meeloopt met een polonaise tijdens carnaval. Deze foto is gemaakt voor het boek van de professor. Het nieuws over het overlijden van Jansen werd dinsdag bekendgemaakt.