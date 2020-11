Kerngroep Ring Utrecht ‘voorbereid op juridische strijd’ tegen verbreding A27

De Kerngroep Ring Utrecht (KRU) heeft gereageerd op de beslissing van minister Cora van Nieuwenhuizen om de A27 toch te verbreden. De KRU laat weten door te gaan met acties tegen de plannen en voorbereid te zijn op een juridische strijd.

De KRU zegt niet heel verrast te zijn door de ondertekening van het tracébesluit door minister Van Nieuwenhuizen. Volgens hen is het nut of de noodzaak van deze verbreding niet onderbouwd – de minister moedigt volgens de KRU juist het thuiswerken aan, om files te voorkomen – en de groep noemt het hele project in strijd met de principes van het klimaatbeleid.

Volgens het kabinet is het verbreden van de snelweg nodig, om het verkeer soepeler te laten doorrijden. Veel bewoners, politieke partijen en de gemeente Utrecht zijn echter fel tegen de verbreding.

Bomen

Voor de verbreding van de A27 moet een deel van de eeuwenoude bomen van landgoed Amelisweerd plaatsmaken. De KRU noemt deze bomen onvervangbaar. Daarbij is al bekendgemaakt dat de zogenaamde compensatienatuur, die de bomenkap zou moeten vervangen, niet kan worden gerealiseerd.

Ook is de groep kritisch over de plaatsing van schermwanden op grote schaal, omdat daar veel risico’s aan zouden kleven met betrekking tot het grondwater. Mogelijke gevolgen hiervan zijn volgens de KRU een verstoorde stroming van het grondwater, sterfte van bomen door lage grondwaterstanden en verzakkingen van gebouwen in Lunetten.

Begroting

Daarbij stelt Kerngroep Ring Utrecht vraagtekens bij de begroting van het project. Nu is die 1,2 miljard euro, maar volgens de groep is dit een verouderde inschatting van de kosten ‘die rustig fictief mag worden genoemd’. De KRU zou al meerdere vragen over de werkelijke kosten hebben gesteld, maar zegt tot nu toe geen antwoord te hebben gekregen van minister Van Nieuwenhuizen.

De KRU laat weten de komende tijd door te blijven gaan met acties tegen de ondertekening van het tracébesluit. Ook zeggen ze voorbereid te zijn op een eventuele juridische strijd tegen de plannen van Cora van Nieuwenhuizen.

Tracébesluit

Eind vorig jaar liepen de plannen – waarin ook de verbreding van de A12 bij Utrecht zat – nog vertraging op vanwege de stikstofproblematiek. De Raad van State greep toen in omdat de vergunningen voor de verbreding van de snelwegen waren verleend op basis van het zogenoemde Programma Aanpak Stikstof (PAS) en dit bleek niet te deugen. Daarom werd het tracébesluit, dat nodig is voor de verbreding, vernietigd.

Nu is er door de minister een nieuw tracébesluit getekend voor de aanpassing van zowel de A12 als de A27. Op het traject van ruim twintig kilometer komen extra rijstroken.