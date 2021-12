Kleine vaccinatielocaties in Utrecht blijven gesloten tot februari

De kleinere vaccinatielocaties in de regio Utrecht blijven tot zeker 1 februari gesloten. Volgens de GGD regio Utrecht gaat het massaal prikken sneller op grotere locaties. De sluiting ging halverwege december al in maar wordt nu verlengd. Ook heeft de GGD besloten om niet meer te vaccineren op locatie Hoog Catharijne, daar kunnen mensen nog wel terecht voor informatie. Het gaat om in totaal 22 kleinere vaccinatielocaties in de regio, waaronder in de gemeente Utrecht.

De GGD legt in een persbericht uit waarom ze dit doet: “We kunnen de dichtbijlocaties nog niet openen omdat gespecialiseerde functies als arts en prikker, schaars zijn. Daarom moeten we deze medewerkers zo efficiënt én effectief mogelijk inzetten, zodat we die grote aantallen prikken per dag kunnen blijven zetten. De grote locaties zijn hier het meest geschikt voor.”

Op dit moment zet de GGD in de regio Utrecht ongeveer 20.000 boosterprikken per dag. “We begrijpen dat deze verlenging voor sommige inwoners een teleurstelling is. Op het moment dat er ruimte is om de dichtbijlocaties eerder te openen, doen wij dit natuurlijk meteen, omdat we zo drempelverlagend mogelijk voor onze inwoners willen zijn.”

De GGD gaat contact opnemen met mensen die een afspraak hebben staan op een kleinere locatie. De locaties Jaarbeurs is de enige locatie in Utrecht die openblijft.