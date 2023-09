Kleurrijk kunstwerk op Janskerkhof in Utrecht staat symbool voor strijd depressieve jongeren

Op het Janskerkhof in Utrecht is maandagmiddag een groot geel-wit kunstwerk geplaatst. De in elkaar gedoken jongen staat symbool voor de innerlijke strijd die veel depressieve jongeren voeren. Saskia Stolz wil met dit kunstwerk de taboe rondom depressie en zelfdoding onder jongeren doorbreken en het gesprek op gang brengen.

Het kunstwerk heeft al een hele tour afgelegd voordat het maandagmiddag in de binnenstad van Utrecht aankomt. In verschillende Nederlandse steden heeft het beeld gestaan. De komende twee weken is Utrecht aan de beurt. “Er rust een behoorlijke taboe op depressie, terwijl erover praten juist zo belangrijk is om het isolement te doorbreken. Dit beeld schreeuwt om aandacht”, aldus kunstenares Saskia Stolz.

Het aantal zelfdodingen door jongeren tot 30 jaar is de afgelopen jaren toegenomen. Het gaat met name om jongvolwassen mannen tussen 20 en 30 jaar. Het Power of Art House vraagt met het kunstproject Stille Strijd aandacht voor deze verontrustende cijfers.

Sinds de lancering in Amsterdam in juli van dit jaar krijgt Stolz bedankmails van nabestaanden. “Ik lees nu dagelijks over de pijn en verdriet van nabestaanden en hoe belangrijk het kunstwerk voor ze is. Het voelt goed dat ik iets heb kunnen betekenen voor hen. De mails komen uit het hele land en uit alle lagen van de samenleving.”

Stolz ging in gesprek met een aantal jongeren die in het verleden één of meerdere suïcidepogingen deden. Zij deelden hun verhaal over hun depressies en hoe ze daar nu mee omgaan.

“Veel van deze jongeren gaven aan dat ze het moeilijk vonden om met hun omgeving – met name vrienden, klasgenoten en/of docenten – te praten over hun depressieve gevoelens. Terwijl erover praten juist zo belangrijk is. Vaak heeft de omgeving helemaal niet in de gaten dat het mentaal niet goed gaat met iemand. De taboe op het thema veroorzaakt eenzaamheid en onbegrip. Pesten en uitsluiting was ook een terugkerend thema.”

Denk je aan zelfdoding of is er iemand waar je je zorgen over maakt? Neem dan 24/7 gratis en anoniem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 0800-0113 (gratis) of 113 (lokaal tarief).