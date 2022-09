Komende jaren sneller meer laadpalen in Utrecht: tot 2030 zo’n 1300 oplaadpunten erbij

De komende jaren komen er in Utrecht sneller meer openbare laadpalen en snelladers bij. De gemeente Utrecht schroeft het tempo op: van twintig naar zo’n dertig laadpalen per maand. Tot 2030 komen er volgens de gemeente ongeveer 1300 openbare laadpalen bij, waaraan twee auto’s kunnen laden.

Naast de openbare laadpalen, worden er de komende jaren ook 460 snelladers bij negentien winkelcentra en sportvoorzieningen geplaatst. Ook rondom het station komen er snelladers voor taxi’s worden en ongeveer zestig langs de ringweg rondom Utrecht.

Er wordt verwacht dat in 2030 een vijfde van de personenauto’s in Utrecht elektrisch is. Voor het groeiende aantal elektrische auto’s in de stad, worden er nu zo’n twintig laadpalen per maand geplaatst.

“Dat is voldoende om aan de huidige vraag te kunnen voldoen”, is te lezen in een raadsbrief over het laadpalenplan. “Met het huidige tempo groeit het aantal laadpunten door tot circa 3800 in 2025. Echter, in 2025 is er behoefte aan circa 4600 laadpunten. Om aan die vraag te kunnen voldoen gaat het plaatsingstempo binnenkort omhoog naar circa 30 laadpalen per maand.”

Lopen, fietsen en het ov

In de wijken waar op nieuwe plekken laadpalen komen te staan, worden de bewoners van tevoren geïnformeerd via een wijkbericht. Zo krijgen ze de kans op te reageren op de voorgestelde locaties.

“We werken aan een gezonde stad voor huidige en toekomstige generaties”, zegt wethouder Eva Oosters. “Veel Utrechters lopen, fietsen en gebruiken het openbaar vervoer. Soms zijn auto’s nog nodig, dan is het goed dat die zoveel mogelijk elektrisch zijn. Daarom voorzien we in voldoende laadpalen. Als meer en meer mensen elektrisch gaan rijden, hebben we minder schadelijke luchtverontreiniging in onze stad.”