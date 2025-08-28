Komende weken onderzoek naar verkeersveiligheid op de Draaiweg in Utrecht

Het onafhankelijke onderzoek naar de verkeersveiligheid en leefbaarheid op de David Mollemstraat, Draaiweg en Talmalaan vindt de komende twee weken plaats. Naar aanleiding van een petitie van buurtbewoners gaat een adviesbureau onderzoek doen naar het verkeer. De resultaten worden later dit jaar gebundeld in een rapport.

Na het dodelijke ongeluk waarbij een 24-jarige fietser overleed begin dit jaar, hebben buurtbewoners een petitie opgezet die ruim 1700 keer is ondertekend. Nadat deze petitie door omwonenden begin maart is ingeleverd bij de gemeente Utrecht, kondigde de gemeente aan een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren.

Knelpunten in kaart brengen

De gemeente legt uit dat het onafhankelijke adviesbureau DTV de komende tijd metingen gaat doen in de wijk. Zo zullen er van vrijdag 29 augustus tot en met zondag 14 september telslangen liggen die het aantal fietsers en voertuigen tellen, en hierbij de snelheid van de weggebruikers registreren. Daarnaast zijn er van 1 tot 7 september camera’s actief. De camerabeelden gaan door het adviesbureau geanalyseerd worden, dat de knelpunten hiermee in kaart wil brengen.

Het adviesbureau zal middels de analyses een aantal voorstellen doen met maatregelen en vervolgstappen die de gemeente kan gaan zetten. Buurtbewoners worden volgens de gemeente actief betrokken bij het onderzoek via wijkberichten, informatiebijeenkomsten en een enquête.

Update 28-8 om 11.45u: Op maandag 15 september vindt van 18.45 tot 20.30 uur een informatieavond met de wethouder plaats op het Stadskantoor – geïnteresseerden worden verzocht zich aan te melden. In hetzelfde bericht is ook de link naar de enquête gedeeld.