Komende weken onderzoek naar verkeersveiligheid op de Draaiweg in Utrecht

Het onafhankelijke onderzoek naar de verkeersveiligheid en leefbaarheid op de David Mollemstraat, Draaiweg en Talmalaan vindt de komende twee weken plaats. Naar aanleiding van een petitie van buurtbewoners gaat een adviesbureau onderzoek doen naar het verkeer. De resultaten worden later dit jaar gebundeld in een rapport.
Na het dodelijke ongeluk waarbij een 24-jarige fietser overleed begin dit jaar, hebben buurtbewoners een petitie opgezet die ruim 1700 keer is ondertekend. Nadat deze petitie door omwonenden begin maart is ingeleverd bij de gemeente Utrecht, kondigde de gemeente aan een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren.
Knelpunten in kaart brengen
De gemeente legt uit dat het onafhankelijke adviesbureau DTV de komende tijd metingen gaat doen in de wijk. Zo zullen er van vrijdag 29 augustus tot en met zondag 14 september telslangen liggen die het aantal fietsers en voertuigen tellen, en hierbij de snelheid van de weggebruikers registreren. Daarnaast zijn er van 1 tot 7 september camera’s actief. De camerabeelden gaan door het adviesbureau geanalyseerd worden, dat de knelpunten hiermee in kaart wil brengen.
Het adviesbureau zal middels de analyses een aantal voorstellen doen met maatregelen en vervolgstappen die de gemeente kan gaan zetten. Buurtbewoners worden volgens de gemeente actief betrokken bij het onderzoek via wijkberichten, informatiebijeenkomsten en een enquête.
—
Update 28-8 om 11.45u: Op maandag 15 september vindt van 18.45 tot 20.30 uur een informatieavond met de wethouder plaats op het Stadskantoor – geïnteresseerden worden verzocht zich aan te melden. In hetzelfde bericht is ook de link naar de enquête gedeeld.
Gekoppelde berichten
Utrecht laat onafhankelijk onderzoek doen na dodelijk ongeluk Draaiweg
De gemeente Utrecht gaat een onafhankelijk verkeersveiligheidsonderzoek starten naar aanleiding van het dodelijke verkeersongeval begin…
Gemeente Utrecht wil maatregelen op Draaiweg afhouden tot onderzoek naar dodelijk ongeluk is afgerond
Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) zegt dat het dodelijke ongeluk op de Draaiweg…
Gemeente Utrecht gaat verkeerssituatie Draaiweg onderzoeken; omwonenden willen onafhankelijk bureau
De gemeente Utrecht gaat de verkeerssituatie op de Draaiweg en David van Mollemstraat onderzoeken. Een…
Stadsbelang Utrecht kritisch op gemeente na dodelijk fietsongeluk op Draaiweg
Het ging dit weekend gruwelijk mis op de Draaiweg in Pijlsweerd. Een 24-jarige vrouw kwam…
3 ReactiesReageren
Waarom weer een peperduur adviesbureau inhuren, kunnen onze Utrechtse ambtenaren nou echt helemaal niets zelf?
Hier een gratis advies: handhaven, handhaven en nog eens handhaven.
Geef (een deel van) de gemeentelijke BOA’s een cursus en opsporingsbevoegdheid om bepaalde verkeersovertredingen te bekeuren, net zoals Rijkswaterstaat dat met een deel van hun weginspecteurs heeft gedaan.
https://www.rwsverkeersinfo.nl/nieuws/weginspecteur-boa/
Iedereen hoort dat de stad s’nachts verandert in een race-baan voor halve gare idioten, als je er over klaagt bij de politie roepen ze dat je maar moet verhuizen. En nu? Nog een onderzoek, nog een telling…. en de huftertjes scheuren maar door.. Wat moet je nou met zulke incompetente stadsbestuurders en politie? Het interesseert ze gewoon geen bal, ze willen er niet eens wat aan doen. Afijn, binnenkort verkiezingen…..
@Lombokker: als het onderzoek gedaan zou worden door Utrechtse ambtenaren zou je hier beweerd hebben dat een slager zijn eigen vlees keurt cq dat het niet een onafhankelijk onderzoek is cq dat het een wij van wc-eend test zou zijn.
Overigens een tip voor de gemeente: laat DTV gelijk ook even een onderzoek doen op de Votulast-route (Adelaarstraat, W van Noortstraat, A Mattheuslaan), dan is die vast in de pocket. Het is namelijk een kwestie van tijd dat er ook hier iemand doodgereden wordt door een veel te hard en asociaal rijdende “verkeersdeelnemer”.