Gemeente Utrecht gaat verkeerssituatie Draaiweg onderzoeken; omwonenden willen onafhankelijk bureau

De gemeente Utrecht gaat de verkeerssituatie op de Draaiweg en David van Mollemstraat onderzoeken. Een 24-jarige vrouw kwam vorige week op deze plek om het leven nadat ze werd geschept door een taxi. De politie kijkt ook naar de oorzaak van het ongeluk en de inrichting van de weg. Omwonenden laten weten behoefte te hebben aan een onafhankelijk onderzoek.

Het is zaterdagochtend 1 februari 01.40 uur wanneer een fietser de rijbaan van de Draaiweg oversteekt. Ze wordt aangereden door een zwarte taxi die op dat moment een andere automobilist inhaalt. Hulpdiensten rukken massaal uit, maar hulp mag niet baten. De vrouw bezwijkt ter plekke aan haar verwondingen.

Donderdag stelden de fracties van EenUtrecht en Volt vragen aan de wethouder over het ongeluk. Wethouder Maatoug liet weten dat zowel de politie als de gemeente onderzoek doen. Eerst is de politie aan zet, daarna de gemeente. Er wordt gekeken naar de oorzaak van het ongeluk, of er juridische stappen genomen moeten worden, eerdere mogelijke ongelukken en de rol van de weginrichting. Aan de hand van de resultaten gaat er gekeken worden of er aanvullende maatregelen nodig zijn.

Zorgen

Enkele omwonenden uitten al langer zorgen over de verkeersveiligheid ter plekke. De David van Mollemweg en Draaiweg zijn drukke wegen, die door de afsluit van de Kaatstraat ook meer gebruikt worden voor verkeer van en naar de ring. De gemeente heeft in het recente verleden de weginrichting al aangepast door oversteekplaatsen en fietsstroken toe te voegen.

Volgens omwonenden is dit nog onvoldoende. Via een petitie en buurtbrief wordt de gemeente opgeroepen om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren. Ook verzoekt de petitie de gemeente om het autoverkeer te verminderen op deze route en de snelheid omlaag te schroeven. De petitie was vrijdagochtend ruim 1.000 keer ondertekend.