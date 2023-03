Komt de Galaxy Tower in Utrecht ooit af? Geschil tussen betrokkenen lijkt te leiden tot stilleggen van de bouw

Een heuse eyecatcher moet het worden, de Galaxy Tower aan het Jaarbeursplein in Utrecht. In 2018 begon de bouw van de 90 meter hoge toren, waarin een hotelvestiging van Amrâth en ruim 300 woningen komen. De toren had in juni 2021 af moeten zijn, maar van oplevering is nu, bijna twee jaar later, nog altijd geen sprake. Onenigheid tussen opdrachtgever De Lelie Vastgoed (DLV), installatiebedrijf Homij en aannemer Ballast Nedam is zo hoog opgelopen dat de bouw nu zelfs stil lijkt te liggen. Komt de Galaxy Tower ooit af?

De bouw van de Galaxy Tower begon in de eerste helft van 2018. De Lelie Vastgoed (DLV), een dochterbedrijf van Amrâth, is de opdrachtgever. Ballast Nedam is de bouwkundig aannemer en Homij het installatiebedrijf dat bij de bouw van het complex betrokken is. De werkzaamheden van Ballast Nedam liepen ernstige vertraging op, omdat het werk in 2019 onderbroken moest worden voor de aanleg van nutsvoorzieningen. Doordat Ballast Nedam vertraging heeft opgelopen, zijn ook de werkzaamheden van Homij vertraagd. Beide bedrijven vinden dat ze recht hebben op schadevergoedingen van miljoenen euro’s.

Na veel gesteggel – tot in de rechtbank – over de hoogte van die vergoedingen, besloot Homij het werk neer te leggen. Nu lijkt ook Ballast Nedam de werkzaamheden te hebben opgeschort. De bouwplaats ligt er stil en verlaten bij en op LinkedIn schrijft een nauw betrokken medewerker dat Ballast Nedam van plan is ‘de bouwplaats te ontmantelen’.

Verschillende gemeenteraadsfracties maken zich zorgen over de ontwikkelingen. D66, Student & Starter, Stadsbelang Utrecht, CDA en VVD willen de wethouder donderdag tijdens het vragenuur om opheldering vragen over de kwestie. Ze willen weten wat de huidige stand van zaken op de bouwplaats is en wanneer de rechter uitspraak doet over het conflict tussen de betrokkenen. De fracties vragen zich verder af wat nu de planning voor de bouw is en of er gevolgen zijn voor andere projecten en ontwikkelingen in het gebied.