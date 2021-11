Kraakpand op de Croeselaan onthuld tijdens Woonprotest in Utrecht

Tijdens het Woonprotest in Utrecht heeft een groep krakers bekendgemaakt vrijdag 19 november een woning aan de Croeselaan gekraakt te hebben. Er zijn honderden mensen afgekomen op de demonstratie in de stad. De kraakactie is onderdeel van het woonprotest.

De afgelopen weken zijn in meerdere steden demonstraties gehouden waarbij aandacht wordt gevraagd voor de wooncrisis in Nederland. Op zondag is er ook zo’n protest in Utrecht. De krakers hebben tijdens het protest de aanwezige demonstranten uitgenodigd om bij het nieuwe kraakpand op de Croeselaan op bezoek te komen. Buiten bij het kraakpand wordt koffie en thee uitgedeeld.

De krakers laten in een verklaring weten: “Hoewel het kraken sinds het kraakverbod in 2010 is gecriminaliseerd, is kraken nog steeds mogelijk. Het is een legitieme vorm van directe actie die de leegstand van woningen aankaart en deze leegstand direct omzet in huisvesting.”

Volgens de krakers stond het gebouw aan de Croeselaan al geruime tijd leeg. Er zouden wel plannen zijn met het pand maar de woning zou ‘verre van bewoonbaar zijn’. In de verklaring wijzen de krakers ook naar de sloop van sociale huurwoningen op de Croeselaan. Ze noemen het schrijnend dat een deel van de lokale politici deze huizen willen slopen en dat in dezelfde straat panden ook leeg staan.