Krijg de Dom concurrentie? Op deze plekken in Utrecht kan hoogbouw komen

Utrecht is een stad die traditioneel wordt gekenmerkt door laagbouw, met de Domtoren als onbetwist hoogtepunt. Met zijn 112,3 meter vormt de toren nog altijd een belangrijk oriëntatiepunt in de stad. Hoewel Utrecht de laatste jaren steeds meer inzet op hoogbouw, blijft het bouwen van gebouwen die hoger zijn dan de Dom omstreden. Ook in het recent aangenomen plan Visie Stedenbouw Utrecht 2040 blijft de Domtoren het iconische hoogtepunt.

Om de Domtoren gelijk maar even in de schaduw te zetten, op dit moment is er toch één bouwwerk in Utrecht dat hoger is: de oude schoorsteen van de elektriciteitscentrale op bedrijventerrein Lage Weide. Met zijn 150 meter is hij aanzienlijk hoger dan de Dom, maar het betreft geen echt gebouw.

Het debat over bouwhoogtes laait regelmatig op in Utrecht en de skyline van de stad is de afgelopen jaren ook daadwerkelijk flink veranderd. Hoogbouw biedt ook mogelijkheden, er kunnen meer woningen of kantoren gerealiseerd worden op een relatief klein oppervlak. Daardoor blijft er ruimte over voor groen en voorzieningen. Ook hoeft de stad zo minder uit te breiden in het buitengebied.

Wat is hoogbouw?

Gebouwen van meer dan 30 meter worden in Utrecht als hoogbouw beschouwd. Een tweede belangrijke grens ligt bij 70 meter; boven deze hoogte gelden strengere technische en veiligheidseisen, waardoor de bouwkosten per vierkante meter aanzienlijk stijgen.

De gemeenteraad van Utrecht heeft deze maand een besluit genomen over bouwhoogtes. Die stonden vermeld in de Visie Stedenbouw Utrecht 2040. Daaruit is op te maken dat de impact van hoogbouw sterk verschilt per locatie. Een gebouw van een bepaalde hoogte kan in het ene stadsdeel als hoog worden ervaren, terwijl het elders nauwelijks opvalt. Daarom is er per gebied bepaald welke bouwhoogte is toegestaan. In naoorlogse wijken zoals Kanaleneiland, Transwijk en Overvecht, evenals in nieuwbouwwijken als Merwede en Papendorp, is de gemeente soepeler met het toestaan van hoogbouw tot 70 meter.

Rond belangrijke OV-knooppunten, zoals het stationsgebied, Leidsche Rijn Centrum en het toekomstige OV-knooppunt Lunetten-Koningsweg mag tot 105 meter hoog worden gebouwd. Ook op het Utrecht Science Park geldt deze maximale hoogte vanwege de goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Voor kleinere knooppunten, zoals Galgenwaard en Westraven, hanteert de gemeente een bouwhoogte van 70 tot 90 meter.

140 meter

Hoewel het uitgangspunt is dat er in Utrecht niet hoger wordt gebouwd dan de Domtoren, is er één uitzondering: het project MARK bij station Leidsche Rijn. Hier verrijst een woontoren van maar liefst 140 meter, waarmee dit het eerste gebouw in de stad wordt en daarmee de Domtoren in hoogte overtreft. Deze toren staat op ruime afstand van het historische centrum, waardoor de Domtoren voorlopig het meest beeldbepalende en iconische herkenningspunt van Utrecht blijft.

Hoge gebouwen in Utrecht

1. Domtoren 112,30 meter

2. Wonderwoods 107 meter

3. Rabobank hoofdkantoor 105 meter

4. Central Park 96,40 meter

5. Stadskantoor 94,40 meter

6. De Syp 91 meter

7. Galghenwert 85,60 meter

8. Le Mirage 85,50 meter

9. Rijkswaterstraat 85,10 meter

10. Provinciehuis Utrecht 84,90 meter

Mogelijke locaties voor hoogbouw

Stationsgebied/Beurskwartier 105 meter

Leidsche Rijn Centrum 105 meter

Lunetten/Koningsweg 105 meter

Utrecht Science Park 105 meter

Galgenwaard 90 meter

Westraven 90 meter

Papendorp 70 meter

Rijnsweerd 70 meter

Overvecht 70 meter