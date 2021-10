Kringloopmedewerker in Overvecht vindt flinke som bruiloftsgeld in ingeleverd boek

Een kringloopmedewerker van Emmaus Domstad aan de Seinedreef in Overvecht moet vreemd hebben opgekeken toen ze in de winkel een stapel boeken oppakte. Uit een van de boeken viel iets op de grond, wat een goedgevulde envelop bleek te zijn. In de envelop zaten twintig briefjes van 50 euro, bedoeld voor een bruidspaar.

De eigenaar van de envelop was nog niet gelijk achterhaald, omdat mensen die spullen komen brengen dat doen via de zij-ingang van de winkel. “Daar staat niet de hele tijd een medewerker om ze in ontvangst te nemen. Niemand van ons had gezien wie het boek ingeleverd had”, zegt coördinator van de kringloopwinkel Robert Schreuder.

Naast het geldbedrag van duizend euro zat in de envelop ook een brief. “Gelukkig maar, want daarmee konden we de eigenaar opsporen. Het bleek een brief van de mede-organisator van een bruiloft. Er werd geld ingezameld waarmee het bruidspaar een nieuwe auto kon kopen.”

De kringloopwinkel belde vervolgens direct de eigenaar, die zijn geluk niet op kon. Hij heeft het geld dezelfde dag opgehaald. “We gaan Emmaus zeker nog op gepaste wijze bedanken. Ik zal ze ook in mijn speech aan het bruidspaar noemen. Maar eerst focussen op de bruiloft, er mag nu niks meer misgaan”, zei hij tegen de kringloopmedewerkers.

Andere vondsten

Of zo’n vondst vaker gedaan wordt? “We vinden weleens vaker iets in ingeleverde boeken: boodschappenlijstjes, brieven, foto’s en ook weleens dingen die niet voor vreemde ogen bedoeld zijn”, zegt de medewerker die de gevulde envelop vond. Maar een vondst als deze deed ze nog nooit.

Ook andere medewerkers hebben weleens bijzondere dingen aangetroffen. “Ik heb weleens in een doos met kleren een gloednieuwe damestas van een duur designermerk gevonden, nog helemaal chique ingepakt in vloeipapier. Ik denk niet dat het de bedoeling was dat het bij de kringloopwinkel terecht kwam”, zegt een van hen.