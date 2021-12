Kritisch rapport over projectorganisatie Utrechtse SUNIJ-lijn: ‘Te weinig geleerd van Uithoflijn’

In het nieuwe onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer naar het vernieuwingsproject van de tramlijn tussen Utrecht Centraal en Nieuwegein en IJsselstein wordt flinke kritiek geuit. Het project liep maanden vertraging op door onder meer een blunder van de provincie bij de vergunningsaanvraag.

Even terugblikken, het project ging om de zogenoemde SUNIJ-lijn. Dat is de tram tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein. Het traject ging op de schop om klaar te zijn voor de toekomst. De bedoeling was om de werkzaamheden in twaalf weken in de zomer van 2020 uit te voeren, maar dat liep anders. Het project liep maanden vertraging op waardoor reizigers ook niet met de tram konden reizen.

Een van de voornaamste redenen dat het project vertraging opliep waren blunders met de vergunning. Voor deze vergunning moest een veiligheidsdossier worden opgesteld, en daar ging het mis.

In een lijvig rapport van de Randstedelijke Rekenkamer wordt uit de doeken gedaan hoe de vertraging zo kon oplopen. In het kort komt het erop neer dat de organisatie onvoldoende ervaring had met dit soort uitdagingen, ook zijn er te weinig lessen geleerd van dat eerdere grote tramproject; de Uithoflijn. Er was gewoonweg te weinig kennis en er waren ook geen buffers ingebouwd om dit soort grote tegenslagen te verwerken. Zowel de projectorganisatie als de aansturing van de provincie Utrecht, maar ook de informatie vanuit ambtenaren toonden tekortkomingen.

Reactie provinciebestuur

Het provinciebestuur onderschrijft de hoofdconclusie van het onderzoek. In een persverklaring is te lezen: “Er is van het begin af aan een verkeerde inschatting gemaakt over de aard en omvang van de benodigde werkzaamheden voor het veiligheidsdossier. Dit dossier is van essentieel belang voor het verkrijgen van een indiensstellingsvergunning. Deze bevinding uit het onderzoeksrapport zien Gedeputeerde Staten als de belangrijkste reden voor de vertraging.”

Deze fout, die te laat werd opgemerkt, leidde ertoe dat de reizigers niet op tijd van deze tramlijn gebruik konden maken. “Het provinciebestuur betreurt dit zeer.”

Uit het onderzoek komen meerdere aanbevelingen voort. De provincie schrijft daarover: “Waar dat kan, worden deze aanbevelingen ingevoerd in de nog lopende delen van de Vernieuwde Regionale Tramlijn, in andere relevante projecten en in de bredere organisatie. Daarbij is er vooral aandacht voor de wijze waarop de provincie projecten opzet en voor planning. Daarnaast worden stappen gezet in het versterken van de organisatiecultuur.”

Zelf het onderzoek of de conclusie bekijken? Dat kan hier.