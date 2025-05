Kunstenaar, groenpromotor en Utrechter Hans van Lunteren op 79-jarige leeftijd overleden

Kunstenaar Hans van Lunteren is op 79-jarige leeftijd overleden. De Utrechter was hovenier, beeldend kunstenaar en stond bekend als voorvechter van ‘toevallig groen’ in de stad. Dat meldt tijdschrift Metropolis M maandag 19 mei.

Hans van Lunteren zag het als zijn missie om zogeheten ‘zaailingen’, groen dat overal kan opkomen, meer waardering te laten krijgen. Hij bracht zaailingen in de stad in kaart en schreef er van 2021 tot begin 2024 over voor DUIC in zijn rubriek ‘Toevallig Groen’.

Sjanghaipark

DUIC sprak de beeldend kunstenaar en hovenier in september 2021 nog over het vijftigjarig bestaan van het Sjanghaipark in Overvecht-Noord, waar Hans van Lunteren één van de initiatiefnemers voor was. Het park aan de Karl Marxdreef is een van de eerste projecten in Nederland waar bewonersparticipatie een rol speelde. Aangeharkt groen van de gemeente werd vervangen door groene kunst en speelplekken, geplaatst door bewoners en kunstenaars.

Gasthuismolenbrug

Hans van Lunteren heeft als kunstenaar ook bijgedragen aan het opknappen van wat voorheen bekendstond als één van de ‘engste fietstunnels van Nederland’: de Gasthuismolenburg in Utrecht. Samen met bewoners maakte de kunstenaar een ontwerp voor de spoorbrug onder Vecht onder de noemer ‘Een brug als Kunstwerk, restyling Gasthuismolenbrug’. Sinds het ontwerp in 2019 werd uitgevoerd, maken omwonenden de brug geregeld zelf schoon.