Kunstwerk op transformatorhuisje in Utrechtse Wulpstraat overgeschilderd door Stedin: ‘Ongelukkige samenloop’

Ze waren een doorn in het oog van de buurt, de bekladde deuren van het transformatorhuisje aan de Wulpstraat in Utrecht. Kunstenaar Frans Hofmeester besloot in overleg met buurtbewoners om een kunstwerk op de deuren te maken, maar tot verbijstering van de buurt is dat onlangs overgeschilderd door netbeheerder Stedin. “Een ongelukkige samenloop van omstandigheden”, noemt Stedin het.

Buurtbewoners stoorden zich al jaren aan het aanzicht van het transformatorhuisje in de Wulpstraat. Regelmatig waren de deuren slachtoffer van graffititags en andere bekladdingen en daar wilde de buurt wat aan veranderen. Kunstenaar Frans Hofmeester besloot in oktober vorig jaar – als een soort guerrilla-actie – de deuren te voorzien van een schildering, in de hoop dat graffitispuiters de deuren met rust zouden laten.

Dat ging vijf maanden goed. De deuren werden niet meer beklad met graffiti en de buurt was blij met het kunstwerk. Stedin deelde zelfs foto’s van het kunstwerk op haar eigen Instagramaccount. Buurtbewoners waren dan ook erg verbaasd toen Stedin het kunstwerk onlangs volledig heeft laten overschilderen. De deuren zijn nu weer donkergroen en van het kunstwerk op de deuren is – op één hondje op het elektriciteitskastje na – niks meer te zien.

Kunstenaar Frans Hofmeester noemt het overschilderen ‘verbijsterend’. “Ik ben ook wel een beetje gechoqueerd eigenlijk. Buurtbewoners waren blij met het kunstwerk, maar nu Stedin de deuren heeft overgeschilderd zijn ze bang dat de deuren binnen no time weer geclaimd worden door mensen die er smerige graffiti en tags op zetten.”

Ongelukkige samenloop

Maar waarom heeft Stedin het kunstwerk over laten schilderen? Stedin laat desgevraagd weten dat het gaat om ‘een ongelukkige samenloop van omstandigheden’. “Een tijdje geleden hebben we bij een inspectieronde gezien dat er veel graffiti zat op de deuren van het trafohuisje (transformatorhuisje, red.) in de Wulpstraat. Daarom hebben we onze schilder opdracht gegeven de deuren te schilderen”, zegt een woordvoerder van Stedin.

“In de tussentijd heeft de kunstenaar een schildering aangebracht op de deuren. Dat is niet in overleg met ons gedaan. En omdat wij er niet van wisten, konden wij ook onze schilder niet op de hoogte brengen. Onze schilder is daarop voortvarend aan de slag gegaan en heeft de deuren volledig overgeschilderd.”

Over de foto’s op Instagram zegt Stedin dat die aangeleverd zijn door iemand anders, met toestemming voor gebruik. “We hebben helaas niet gecheckt of het kunstwerk bij ons wel geregistreerd was.”

Intentie

Stedin zegt het jammer te vinden dat het zo gelopen is, omdat het bedrijf naar eigen zeggen altijd bereid is om aan dit soort projecten mee te werken. “Zowel de buurt, de kunstenaar als wij hadden de intentie om de graffiti op het trafohuisje tegen te gaan. Helaas is dat langs elkaar heen gelopen. We hebben inmiddels contact opgenomen met de kunstenaar om te kijken hoe we de situatie kunnen oplossen.”

Of die oplossing er gaat komen, is volgens kunstenaar Hofmeester nog maar de vraag. “Stedin geeft aan dat we (de buurtbewoners, red.) ons bij de gemeente moeten melden. We zouden dan een klacht moeten indienen over het huisje en met een idee moeten komen voor verbetering. Dan moet de gemeente akkoord gaan en dan moeten we een officieel verzoek bij Stedin indienen.” Een heel traject dus, waarvan Hofmeester nog niet weet of hij daar zin in heeft. “Ik hoop dat Stedin alsnog iets toeschietelijker wil zijn in het vinden van een oplossing.”