Laatste loodjes voor het Utrechtse boek met de indrukwekkendste foto’s en verhalen van 2020

Het jaar is nog niet voorbij, maar we durven al te zeggen dat 2020 een bijzonder nieuwsjaar is geweest.

2020 is een uniek jaar. Het coronavirus liet in alle wijken en lagen van de stad diepe sporen na, maar er gebeurde meer. Veel meer. De indrukwekkendste verhalen en de mooiste fotografie van 2020 willen wij laten zien in het boek DUIC in 2020.

Dag in, dag uit is de redactie van DUIC bezig met Utrecht. De bewoners, de ontwikkelingen, de uitdagingen, de gebeurtenissen, de ondernemers en de politiek. We volgen onze stad en maken het nieuws.

Boek

DUIC in 2020 wordt een boek van zo’n 175 pagina’s over Utrecht, de stad en haar inwoners. Met de beste fotografie en de verhalen die 2020 vorm hebben gegeven. Want het is een jaar om te onthouden. Een jaar waar we nog lang over zullen napraten. Het boek wordt een portret van Utrecht.

Het is al te bestellen, voor 20 euro. Door DUIC in 2020 nu te bestellen, steun je niet alleen de totstandkoming van het boek, maar ook de redactie van DUIC en de lokale journalistiek.

Je kan het boek hier bestellen. Wij zullen je daar erg dankbaar voor zijn.

Uiteraard staan we ook in 2021 dag in, dag uit klaar voor jullie; onze lezers, bewoners en ondernemers van de stad Utrecht. We wensen jullie prettige feestdagen en een gezond 2021.

Redactie DUIC