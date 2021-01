Lachgas vanaf vandaag in groot gedeelte Utrecht verboden Lachgaspatronen en ballonnen

Op straat een lachgasballonnetje inhaleren is vanaf vandaag in een groot gedeelte van Utrecht verboden. In de wijken Overvecht, Noordwest, West en Zuidwest zijn gebruikers niet meer welkom.

Op straat een lachgasballonnetje inhaleren is vanaf vandaag in een groot gedeelte van Utrecht verboden. In de wijken Overvecht, Noordwest, West en Zuidwest zijn gebruikers niet meer welkom. De gemeente Utrecht had in februari vorig jaar al een lachgasverbod ingevoerd voor vier overlastgebieden. Maar de overlast bleef juist toenemen. Daarom werd besloten om het verbod uit te breiden. Vanaf vandaag is het bezit en gebruik van lachgastanks en -ampullen in de wijken Overvecht, Noordwest, West, en Zuidwest overal verboden. Boetes Het verbod wordt overigens niet alleen ingevoerd vanwege de overlast. Een andere reden om het verbod uit te breiden is dat er steeds meer bekend wordt over de schadelijkheid van lachgas, zoals het risico op hoofdpijn, duizeligheid en tintelingen tot aan verlammingsverschijnselen. De gemeente roept inwoners op om bij (geluids)overlast of afval door het gebruik van lachgas dit te melden. De meldingen geven een overzicht van waar en wanneer de meeste overlast plaatsvindt. Op basis van signalen, meldingen en politie-informatie, gaan handhavers de stad in om te waarschuwen en te beboeten. Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

Schrijf je hier in!