Lachgasverbod in Utrecht blijft in stand ondanks ‘waterbedeffect’

In de Utrechtse wijken waar eerder een lachgasverbod is ingesteld is het aantal overlastmeldingen afgenomen. Daartegenover staat dat in de andere wijken de overlast die gepaard gaat met lachgas juist is toegenomen. Ondanks dit blijft het verbod in stand.



Het lachgasverbod in Utrecht is gefaseerd ingevoerd. Op 15 februari 2020 trad het verbod in werking in Lombok-oost en het aangrenzende gebied tot de J.P. Coenstraat, in de omgeving van het Wesley Sneijder park en de Thorbeckelaan, in Kanaleneiland-noord en in de Zambesidreefbuurt en de omgeving van Overvecht-zuid.

In januari van dit jaar zijn die gebieden uitgebreid tot de volledige wijken waarin ze zich bevinden. Het gaat dan om Zuidwest, West, Noordwest en Overvecht. Het is in die gebieden niet alleen verboden lachgas te gebruiken, maar ook om tanks of ampullen te vervoeren.

Waterbedeffect

Uit de evaluatie blijkt dus dat het aantal overlastmeldingen – die veelal bestaan uit geluidsoverlast, het achterlaten van afval en intimidatie – in die vier wijken is verminderd, maar dat het in andere wijken juist is toegenomen. De gemeente zegt dat er sprake lijkt te zijn van een ‘waterbedeffect’.

Desalniettemin heeft de evaluatie volgens de gemeente aangetoond dat het lachgasverbod effectief is bij het bestrijden van overlast. “Daarom zien wij aanleiding om het huidige verbod op lachgasgebruik in de vier aangewezen gebieden in stand te houden.”

Landelijk verbod

Daarbij zegt de gemeente dat een landelijk lachgasverbod noodzakelijk blijft. “Met name met het oog op het tegengaan van verslaving en het bevorderen van de gezondheid en de verkeersveiligheid.”

Zo’n landelijk lachgasverbod lijkt eraan te komen. De staatssecretaris heeft namelijk een besluit gereed waarmee lachgas op lijst II van de Opiumwet wordt geplaatst. “Daarmee wordt het verboden lachgas binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen, te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken, te vervoeren, aanwezig te hebben of te vervaardigen.” Het gebruik van lachgas is hiermee nog niet verboden. De verwachting is dat het landelijke lachgasverbod in het voorjaar van 2022 in werking treedt.