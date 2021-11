Lange wachtrijen en onbereikbaar GGD Utrecht; het is weer druk voor coronatesten

Er staan lange wachtrijen bij de coronatestlocaties in Utrecht en tegelijkertijd is de GGD telefonisch onbereikbaar. De organisatie heeft te maken met een ‘ongekend’ aantal zieke medewerkers en een storing.

Met de hoge corona-aantallen is ook de drukte bij de GGD Utrecht weer regelmatig in het nieuws. Ook vandaag waarschuwt de organisatie dat er lange wachtrijen staan bij de coronatestlocaties en dat ze telefonisch vrijwel niet bereikbaar is.

De GGD laat weten: “Dit vinden wij ontzettend vervelend! Advies: kom op dit moment niet naar de vrije inloop om je te laten testen. Probeer op een later moment te bellen voor een afspraak. Blijf thuis bij klachten. Houd onze socials in de gaten voor een update. Onze excuses.”