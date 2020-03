Leeg station Utrecht Centraal; veel winkels in de stad gaan open

Ook in Utrecht wordt in groten getale gehoor gegeven aan de dwingende oproep van het RIVM en het kabinet om zo veel mogelijk thuis te werken. Het was dan ook erg rustig op station Utrecht Centraal. Ondertussen zijn winkels langzaam aan het openen in de stad en daarmee komt er ook weer iets meer beweging.

“Bizar leeg”, omschrijven meerdere mensen op Twitter de situatie op station Utrecht Centraal. Het was rustig op wat normaal een van de drukte plekken in Nederland is.

Terwijl het omroepbericht ‘Loop je even door, dan is er ruimte voor iedereen’ nog klinkt staan er maar een paar mensen op de perrons. Branchevereniging OV-NL meldt 85 procent minder reizigers en dat is te zien.

Maandagochtend 8 uur, Utrecht Centraal. Bizar. De trein is in ieder geval geen bijeenkomst met meer dan 100 man… #Coronavirusnl #treinleven pic.twitter.com/guNFBN3WNU — jose duindam (@joseduindam) March 16, 2020

Daarmee geven heel veel Nederlanders gehoor aan de oproep om zo veel mogelijk thuis te werken. De oproep om minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar te houden is maandagochtend daarom makkelijker dan anders op te volgen op het station.

Ondertussen zijn winkels in het centrum en Hoog Catharijne begonnen met de maandag. Sommige winkels hebben aangekondigd voorlopig dicht te blijven, maar andere winkels gaan gewoon open. Wel is het een onzekere periode: het is afwachten of er wel klanten komen. De zorgen voor de economie klinken dan ook breed.

Ook de gemeente Utrecht erkent dat niet alleen eet- en drinkgelegenheden de gevolgen zullen gaan voelen. Ook grote delen van de retail, ZZP’ers en MKB in sommige branches zullen getroffen worden. Het kabinet heeft dan ook een pakket met maatregelen aangekondigd om de economische gevolgen op te vangen.

De gemeente Utrecht voegt daaraan toe: “Wij zullen de komende dagen bekijken in hoeverre we daar mogelijk lokale maatregelen aan toe voegen om ondernemers aanvullend daarop te ondersteunen. Winkels en markten blijven open met de dringende oproep aan bezoekers om gepaste afstand te houden.”