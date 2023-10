Leegstaande woning aan Catharijnesingel in Utrecht gekraakt

Een leegstaande woning aan de Catharijnesingel in Utrecht is zondagmiddag gekraakt. Momenteel zit een groep krakers binnen en voor de deur staat de politie.

Het is geen toeval dat het pand deze zondag is gekraakt. Op 1 oktober 2010, precies 13 jaar geleden, werd in Nederland namelijk een nieuwe kraakwet aangenomen. “Hierdoor is kraken gecriminaliseerd en leegstand illegaal gemaakt”, aldus de krakers.

Het pand aan de Catharijnesingel is volgens de krakers eigendom van Blackstone. “Blackstone is een groot investeringsbureau uit de Verenigde Staten. Zij investeren miljarden in vastgoed in alleen al Europa. Deze panden staan dan vaak maanden tot jaren leeg voordat er wat mee wordt gedaan.”

De krakers zeggen tegen leegstand te zijn en ook tegen het kraakverbod dat 13 jaar geleden werd ingevoerd. Het is nog niet duidelijk of de krakers in het pand kunnen blijven.

Potterstraat

Precies een jaar geleden, destijds dus 12 jaar na het ingaan van het kraakverbod, werd aan de Potterstraat een pand gekraakt. Het ging toen om een woning boven de Intersport. Dat pand werd diezelfde avond nog ontruimd door de politie.