Lekkage fietsenstalling bij Jaarbeursplein in Utrecht aangepakt; tijdelijk duizend fietsparkeerplekken minder Foto: Robert Oosterbroek

De fietsenstalling aan het Jaarbeursplein in Utrecht kampt al een tijdje met lekkages, maar daar moet binnenkort verandering in komen. De gemeente laat de fietsenstalling aanpakken tussen begin april en midden september. Door de werkzaamheden kunnen tijdelijk minder fietsen in de stalling staan.