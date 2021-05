Lichaam van vermiste Kim gevonden

In de bossen van Zeist nabij de Krakelingweg is het lichaam van Kim gevonden. De 48-jarige vrouw, partner van Paul Vocking van het gelijknamige Utrechtse familiebedrijf, was sinds 9 mei vermist. Sinds haar vermissing werd met man en macht gezocht naar Kim. Haar lichaam is rond 16.30 uur gevonden door leden van het Veteranen Search Team. De politie heeft de zaak in onderzoek maar gaat niet uit van een misdrijf. In de bossen van #Zeist bij de Krakelingweg is het #lichaam gevonden van de 48-jarige vrouw uit Zeist, die sinds zondag werd #vermist. Het Veteranen Search Team deed de vondst rond 16:30 uur. De politie onderzoekt de doodsoorzaak, maar gaat niet uit van een misdrijf. — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) May 12, 2021 Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

