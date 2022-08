Lowlands ook groot succes voor onderzoek Universiteit Utrecht; meer dan duizend bezoekers voor Kleurenkruis

Na twee jaar zonder Lowlands kon ook de Universiteit Utrecht afgelopen weekend weer volop onderzoek doen op het festivalterrein. Want het draait niet alleen om optredens en dansen, wetenschap neemt een belangrijke rol in op het festival. Zo bezochten meer dan duizend mensen het Kleurenkruis en gingen ze het gesprek aan over psychische kwetsbaarheid.

“Een intense beleving”, dat is wat menig bezoeker zegt als hij of zij zich uit het Kleurenkruis wurmt. Maar weer andere bezoekers komen juist tot rust in de kleurrijke omgeving. Het kunstwerk gemaakt door Florentijn Hofman is onderdeel van het project #kletsbaar waarin onderzoek wordt gedaan over hoe men praat en denkt over psychische kwetsbaarheid.

Dienke Bos is als onderzoeker bij de Universiteit Utrecht (UU) betrokken bij het project, en is aan het bijkomen van drie dagen Lowlands. “Het was fantastisch. Waar je als onderzoeker normaal jaren doet over het vinden van duizend deelnemers, hebben we dat op Lowlands binnen twee dagen bereikt.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Op de LL Science-locatie op het festivalterrein staan verschillende onderzoeksinstituten samen waar bezoekers kunnen bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek. Voor het project #kletsbaar van de UU, UMC Utrecht en Dynamics of Youth wordt onderzocht hoe mensen denken en reageren op een ontmoeting met iemand als ze juist wel of niet weten dat diegene bepaalde labels heeft als een depressie of autisme.

Tijdens het onderzoek, dat gepaard gaat met een video waarin iemand zich voorstelt en na afloop meerdere vragen, wordt genoteerd wat die reactie van mensen is. Want stel je ontmoet een nieuwe collega of medestudent. Maakt het dan uit of je weet dat ze ADHD heeft? Of dat hij meerdere depressies heeft gehad? En wat is eigenlijk normaal en wat is afwijkend? Na het onderzoek gingen jongeren, waarvan sommige ervaringsdeskundigen zijn, van MIND Young Studio in gesprek met de deelnemers.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Het kunstwerk Kleurenkruis was daarbij bedoeld om duidelijk te maken dat veel mensen een omgeving anders ervaren. Vanwege de vervreemdende omgeving wordt je zintuigelijke ervaring namelijk veranderd. Duidelijk was, ook op Lowlands, dat iedereen daar een andere ervaring mee heeft. Waar sommigen zelfs wat misselijk konden worden, werden anderen juist heel rustig. Ook de verschillende kleuren in het Kleurenkruis hadden verschillende uitwerkingen op mensen. Het kunstwerk was dan vooral ook de aanleiding om het te hebben over het gegeven dat iedereen dezelfde wereld anders ervaart. “Het is goed om je daar bewust van te zijn”, zegt Bos. “Op deze manier hebben we de bezoekers ook echt iets kunnen meegeven in de gesprekken.”

Het viel Bos op dat er veel open gesprekken werden gevoerd: “We merken ook dat, en nu dan met name bij het Lowlands-publiek, men steeds makkelijker praat over psychische kwetsbaarheid. Maar we weten ook dat er nog steeds vooroordelen zijn en dat er soms zelfs nog taboe rust op het onderwerp. Het project op Lowlands draagt in ieder geval goed bij aan het bespreekbaar maken van het onderwerp, en is ook een mooie manier om mensen te betrekken bij wetenschappelijk onderzoek.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap Robbert Dijkgraaf werd ook getrokken door het project en kwam op Lowlands langs om het Kleurenkruis te bezoeken. Al met al is er nu heel veel data verzameld in het project. Bos vertelt: “De komende tijd gaat Myrte van Langen alle data verzamelen en delen wat we geleerd hebben.”