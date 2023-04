Luchtalarm gaat niet af in Utrecht: veiligheidsregio was te druk met incidenten

De maandelijkse test van het luchtalarm in Utrecht is maandag niet goed gegaan, het alarm is namelijk helemaal niet afgegaan. De Veiligheidsregio Utrecht laat weten dat er te veel actuele incidenten waren, waardoor men geen tijd had om het luchtalarm aan te zetten.