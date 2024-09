Man die mogelijk betrokken is bij dood van schoonmaker op NS-terrein in Utrecht meldt zich bij de politie

Een man die mogelijk betrokken is bij de dood van een schoonmaker op een terrein van de NS in Utrecht heeft zich bij de politie gemeld na een uitzending van Opsporing Verzocht. Twee schoonmakers werden in juli onwel na hun dienst nadat ze ‘iets uit een flesje’ hadden gedronken. Een van hen overleed later in het ziekenhuis.

De schoonmakers waren op dinsdag 9 juli aan het werk op een opstelterrein bij Utrecht Centraal, waar treinen worden schoongemaakt door Vebego. De hulpdiensten kregen rond 04.00 uur die ochtend een melding van onwelwordingen bij de Dichtersbaan. Daar troffen ze één slachtoffer aan, een 49-jarige man uit Amsterdam. Het andere slachtoffer, een 63-jarige Utrechter, werd in de buurt van het terrein gevonden. Een van de mannen werd gereanimeerd en beide mannen werden naar het ziekenhuis gebracht, waar een van hen de volgende dag overleed.

De politie stelde een onderzoek in naar wat er gebeurd is en concludeerde dat de mannen niet onwel werden door de aanwezigheid van een gevaarlijke stof in een trein of verkeerd gebruik van schoonmaakmiddelen. Uit politieonderzoek bleek dat de mannen na hun dienst iets uit een flesje gedronken hebben dat hun onwelwording waarschijnlijk veroorzaakt heeft.

Afgelopen dinsdag werd in de uitzending van Opsporing Verzocht aandacht besteed aan de zaak. De politie bleek nog op zoek te zijn naar een man die op station Groningen gefilmd was. Hij zou mogelijk betrokken zijn bij de dood van de schoonmaker. De politie verspreidde beelden van de man, die zichzelf vervolgens bij de politie meldde. Hij wordt gehoord, maar het is nog niet duidelijk of en op welke manier hij betrokken is geweest bij het incident.