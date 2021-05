Marcus Laman blaast 17e-eeuwse plattegrond van Utrecht nieuw leven in

Marcus Laman heeft een historische kaart van Utrecht uit 1695 nieuw leven ingeblazen. Met behulp van moderne technieken heeft hij de plattegrond opnieuw ingekleurd, waardoor het geheel naar eigen zeggen een stuk gedetailleerder wordt.

Het gaat om een cartografische weergave van de stad Utrecht die is gemaakt door Jan van Vianen. Volgens Laman is dit de eerste plattegrond die een nauwkeurig beeld geeft van de stad.

“Eind 17e eeuw gingen echte landmeters aan de slag om metingen te doen. Daarnaast werden de maten zoals afstanden en gewichten uniformer. Voorheen kon het zijn dat steden verschillende maten hanteerden. Door de techniekvernieuwing van eind 17e eeuw was de nauwkeurigheid toegenomen en kon je zo’n kaart maken.” Oudere gedrukte kaarten tonen volgens Laman de grondvorm te veel als een rechthoek.

Leiden

Laman is ooit begonnen met het opnieuw inkleuren van een kaart van Leiden, zijn woonplaats. Inmiddels heeft hij al kaarten van zo’n twaalf steden opnieuw ingekleurd, waaronder die van Utrecht.

“Ik heb iets met kaarten. Toen ik erachter kwam dat ik ze digitaal in hoge resolutie kon downloaden ben ik aan de slag gegaan. Ik heb bestaande kaarten van vroeger, die een beetje saai waren en niet tot de verbeelding spraken, opnieuw ingekleurd en daarvoor ook fellere kleuren gebruikt. Het geeft een nieuwe inkijk op historische binnensteden.”

Betrouwbaar

De kaart die Van Vianen in 1695 heeft gemaakt geeft volgens Laman een betrouwbaar beeld van hoe de stad er toen uitzag. Bijzondere gebouwen zoals kerken, het gemeentehuis en paleizen zijn gedetailleerd weergegeven. Bij de woningen is wel een vorm van gestandaardiseerde weergave te zien, maar het aantal huizen aan een straat komt overeen met de werkelijkheid.

Laman is zo’n zestig uur bezig geweest met het inkleuren van de kaart van Utrecht. “Ik heb ongeveer een maand lang twee uur per avond eraan gewerkt.” De kaart van Utrecht en ook alle andere plattegronden zijn te koop via de website van Laman.

Hieronder de originele kaart die Van Vianen in 1695 maakte.