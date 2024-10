Maximaal 220 asielzoekers krijgen vanaf begin volgend jaar onderdak op Vlampijpstraat in Utrecht

Maximaal 220 asielzoekers worden vanaf begin volgend jaar voor een periode van drie jaar opgevangen in een voormalig kantoorpand aan de Vlampijpstraat in Utrecht. Na die tijd wordt het gebouw omgevormd tot hotel.

In april van dit jaar liet de gemeente Utrecht weten op zoek te zijn naar ruim duizend extra opvangplekken voor asielzoekers. Dit was het gevolg van de Spreidingswet die even daarvoor in Den Haag was aangenomen, en ervoor moet zorgen dat de mensen over het land worden verdeeld. Momenteel heeft Utrecht ruim 1.500 plekken zoals aan de Pahud de Mortangesdreef, Voorveldse Polder, Ravellaan. Ook zijn er plekken in de stad waar de mensen maar kort verblijven zoals in de Jaarbeurs.

De locatie aan de Vlampijpstraat wordt in het eerste kwartaal van 2025 geopend. In dit pand zijn straks tachtig kamers. Op de begane grond komt een keuken, er komen huiskamers en ruimtes voor activiteiten. “Omwonenden en ondernemers kunnen hier ook terecht voor ontmoeting en activiteiten”, schrijft het college van B&W.

Het idee is dat de asielzoekers drie jaar onderdak krijgen op deze plek. “We zetten in op zo duurzaam mogelijke opvang, dus voor een langere periode, om rust te creëren in de asielketen, een stabiele plek te bieden aan de mensen die we opvangen, voor onze maatschappelijke partners en rust in wijken en buurten van onze stad.”

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) huurt het pand voor een periode van drie jaar van de eigenaar. “Na drie jaar wordt het pand omgevormd tot hotel.”