Medio 2028 verrijzen de eerste woningen van de nieuwe Utrechtse groene wijk Wildgroei

Over ongeveer drie jaar moeten de eerste woningen van de nieuwe, groene wijk Wildgroei zijn gebouwd. Met dat nieuws komt ontwikkelaar Blink. Het gaat om duurzame woningen die zowel te huur als te koop zijn.

Op termijn moeten er in bij de Haarrijnse Plas 63 ‘zeer duurzame’ woningen komen te staan, zegt woningontwikkelaar Blink. Het gaat om 18 verandawoningen, 19 startersappartementen en 26 ‘multifunctionele’ appartementen.

Blink: “In dit nieuwbouwproject staat natuurlijk wonen in het groen centraal, zijn woningen netbewust ontworpen en is de gehele ontwikkeling klimaatadaptief en toekomstbestendig ingericht.”

Woonconcept

In de nieuwe buurt is het de bedoeling dat ‘ontmoeten en verbinden’ centraal komen te staan. “Door duurzaamheid, landschap en natuurinclusiviteit in de breedste zin van het woord centraal te stellen, ontstaat een harmonieuze relatie tussen mens en natuur.”

Zo komen er ook een aantal gezamenlijke ruimtes, zowel binnen als buiten, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. “Wildgroei wordt een bruisende buurt waar mensen écht gelukkig kunnen leven.” ‘Flexibiliteit in woningontwerp’ moet uiteindelijk zorgen voor een gemêleerde gemeenschap.

Grotere plannen

Ontwikkelingsmanager Martijn Stemerdink zegt de nieuwe wijk ‘fantastisch’ te vinden. “Ik ben ervan overtuigd dat we met Wildgroei een prachtige entree maken tot de nieuwe buurt Haarrijn.”

Het is de bedoeling dat er in het gebied Haarrijn uiteindelijk meer woningen komen te staan. Maximaal 700, zegt de gemeente. “Allemaal duurzaam, gasloos én tussen het water en het groen.” Het woningaanbod moet bestaan uit sociale huur, middenhuur, vrije sector huur en koopwoningen. “Alles ligt dichtbij het strand of direct aan of zelfs op het water.”

Halverwege 2026 moet de eerste schop de grond in gaan. Volgens Blink moeten anderhalf jaar later de eerste woningen zijn opgeleverd.