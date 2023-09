Meer bekend over het burgerberaad in Utrecht; vergoeding, vraagstelling en selectie

Hoe willen we dat de jaarwisseling verloopt in de stad Utrecht vanaf 2024/2025 en daarna? Honderd inwoners van de stad moeten ongeveer zeventig uur aan de slag om deze vraag te beantwoorden en daarmee bepalen ze hoe oud & nieuw in de stad gevierd gaat worden. Daar krijgen ze een vrijwilligersvergoeding voor van 350 euro. Dit staat allemaal in het recent gepubliceerde plan van aanpak voor het eerste burgerberaad.

Het burgerberaad is een groep van honderd inwoners die door de gemeente wordt gevraagd om te adviseren over een probleem dat speelt in Utrecht en waar de politiek niet goed uit komt. Het advies dat het burgerberaad geeft aan de gemeenteraad is ‘zwaarwegend’ en wordt in principe overgenomen. Op deze manier besluiten honderd inwoners van de stad dus mee over belangrijke onderwerpen. DUIC schreef er al meerdere keren over.

Vragen

Het is voor het eerst dat de gemeente dit gaat organiseren en het eerste onderwerp is de jaarwisseling. In het recent gepubliceerde plan van aanpak is meer te lezen. Zo luidt de precieze vraag: Hoe willen we dat de jaarwisseling verloopt in de stad Utrecht vanaf 2024/2025 en daarna?

Er zijn daarnaast ook deelvragen. Die zijn: Wat willen we behouden? Wat willen we anders? Welke nieuwe invullingen willen we? Is een afsteekverbod van vuurwerk voor de inwoners van de stad Utrecht hierbij wenselijk en haalbaar? Wat verwachten we van de gemeente bij de jaarwisseling?

Selectie

De honderd Utrechters die deelnemen, moeten een goede afspiegeling zijn van de bevolking in de stad. Daarom wordt er geselecteerd op basis van vier kenmerken. Dat zijn opleidingsniveau, leeftijd, gender en in welke wijk iemand woont. In principe kan bijna iedereen de komende maanden een brief thuis krijgen met een uitnodiging.

Er zijn wel wat uitzonderingen; kinderen onder 14 jaar, ambtenaren, raadsleden, de burgemeester en de wethouders zijn uitgesloten van deelname. Om honderd geschikte deelnemers te vinden, gaat de gemeente meer dan 10.000 uitnodigingen versturen.

Vergoeding

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze bij vijf bijeenkomsten aanwezig zijn die maximaal zeven uur duren. Ook wordt verwacht dat deelnemers zich per bijeenkomst zeven uur voorbereiden. Al met al zijn de deelnemers dus maximaal zeventig uur bezig.

Alle deelnemers die 21 jaar of ouder zijn krijgen een belastingvrije vrijwilligersvergoeding van 350 euro. Eerder gaf de gemeente aan dat het minimumloon als uitgangspunt voor de vergoeding genomen zouden worden. Er is nu gekozen voor dit bedrag en uitbetaling als vrijwilligersvergoeding om de deelname zo ‘laagdrempeliger te maken’. Een vrijwilligersvergoeding heeft namelijk geen invloed op de inkomstenbelastingen, eventuele toeslagen of de uitkering van deelnemers.

Deelnemers jonger dan 21 jaar kunnen kiezen uit een belastingvrije vrijwilligersvergoeding van 192,50 euro of een bruto vergoeding van 350 euro. Dit bedrag is anders dan bij inwoners van 21 jaar en ouder vanwege financiële regels rondom inkomen.

Hoe nu verder?

Het plan van aanpak gaat nog als voorstel naar de gemeenteraad. Als een meerderheid instemt kan het burgerberaad echt georganiseerd gaan worden. Dat moet dit jaar nog gaan beginnen. Volgend jaar moet het advies van de honderd Utrechters klaar zijn. Dan gaat de gemeenteraad dat weer beoordelen. Er wordt nu maximaal 1,3 miljoen euro genoemd als bedrag om het advies van het burgerberaad ook daadwerkelijk uit te voeren.