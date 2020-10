Meer groen langs de lijn; Gemeente Utrecht zorgt voor biodiversiteit in sportparken

De Utrechtse sportparken gaan groener worden. Door de hoge gebruiksdruk moeten de parken de ruimte die ze hebben optimaal benutten voor de sport, maar met creatieve oplossingen zorgt de gemeente toch voor meer biodiversiteit langs de lijn.

De gemeente Utrecht gaat ook in drukbezette sportparken voor meer biodiversiteit zorgen, door meer variatie in de groenstroken te brengen. Er komen verschillende soorten bomen en planten in de groenstroken en er worden ecologische grassen en bloemen gezaaid. Het nieuwe groen helpt bij het vergroten van de biodiversiteit in de parken.

Grasveldjes rondom sportvelden worden vaak door de sporters gebruikt om bijvoorbeeld warm te lopen. Die stroken zijn niet geschikt voor het aanplanten van diversere begroeiing, omdat mensen de planten en bloemen stuklopen. De groenstroken waarin nu bomen en planten komen, worden niet gebruikt om te sporten.

Nestkasten en klimplanten

Naast het inzaaien van de groenstroken wil de gemeente ook op andere manieren de sportparken vergroenen. Voorbeelden daarvan zijn het plaatsen van nestkasten voor vogels of vleermuizen en het ‘verticaal vergroenen’, door meer klimplanten bij de hekken te plaatsen.

Afgelopen zomer heeft de gemeente al veel van deze maatregelen getroffen, maar meer vergroening toepassen kan nog steeds.