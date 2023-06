Meerdere huizen met Pride-vlaggen in Utrechtse wijk Ondiep bekogeld met eieren

In de Utrechtse wijk Ondiep zijn afgelopen dagen meerdere huizen bekogeld met eieren. Volgens burgemeester Sharon Dijksma zijn de huizen bekogeld omdat bewoners een regenboogvlag hadden opgehangen.

Bewoners van een van de huizen in Ondiep hadden tijdens Utrecht Pride een regenboogvlag opgehangen, waarop het huis werd bekogeld met eieren. Uit solidariteit met de bewoners van het bekogelde huis, besloten andere buurtbewoners ook een regenboogvlag op te hangen. Afgelopen dagen zijn meerdere van die huizen ook met eieren bekogeld.

De bewoners kregen de afgelopen dagen niet alleen te maken met bekogeling. Volgens burgemeester Dijksma zijn buurtbewoners ook op straat geïntimideerd en bedreigd. “Dit gedrag is volstrekt ontoelaatbaar en tolereren we niet. De politie is druk bezig met de opsporing”, aldus de burgemeester.