Meerderheid Utrechtse gemeenteraad wil uitbreiding terrassen toestaan tot 1 november

Een meerderheid van de gemeenteraad wil de tijdelijke terrasuitbreidingen vanwege corona toestaan tot 1 november 2021. D66, VVD, Student & Starter, CDA, PVV en Stadsbelang dienden daarvoor een motie in en die is aangenomen. Het gemeentebestuur laat weten te onderzoeken hoe ze uitvoering kunnen geven aan de wens van de raad.



Horecaondernemers mochten hun terrassen afgelopen tijd uitbreiden vanwege de coronamaatregelen. De vergunningen voor die uitgebreide terrassen zijn echter geldig tot twee weken nadat de anderhalvemetermaatregel wordt losgelaten. Nu duidelijk is dat dat op 25 september is, komen verschillende raadspartijen met een motie om de terrasuitbreidingen langer toe te staan.

De partijen die de motie indienden, vinden dat de uitbreiding tot 1 november onder meer nog nodig is omdat horeca-ondernemers nog altijd om 0.00 uur de deuren moeten sluiten en dus geen volwaardige omzet kunnen draaien. Ook vinden ze de terrassen belangrijk omdat ‘Utrechters genieten van de extra (veilige) buitenruimte door de coronaterrassen’.

De motie over de kwestie werd gesteund door CDA, ChristenUnie, D66, DENK, PVV, PvdA, Stadsbelang, Student & Starter en VVD. GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP stemden tegen. Het college van B&W heeft woensdag laten weten de mogelijkheden te onderzoeken om uitvoering aan de motie te geven en zegt op korte termijn met een beslissing te komen.

Opnieuw invoeren

Wel is al duidelijk dat de tijdelijk terrassen in Utrecht opnieuw mogen als de anderhalvemetermaatregel in de periode tussen 31 oktober 2021 en 1 november 2022 opnieuw wordt ingevoerd. Horecaondernemers in de stad kunnen in dat geval dus opnieuw een vergunning voor tijdelijke terrasuitbreiding aanvragen.

Die vergunning zou uiterlijk 1 november 2022 eindigen of twee weken na stopzetting van de anderhalvemetermaatregel. “We vinden het belangrijk om goed voorbereid te zijn indien de maatregelen weer aangescherpt worden”, aldus het college.