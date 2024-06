Meerderheid van Utrechtse gemeenteraad wil opheldering over incident met goederentrein bij Vaartsche Rijn

Een groot deel van de gemeenteraad van Utrecht vraagt het college van burgemeester en wethouders (B&W) om opheldering over het incident met een goederentrein afgelopen vrijdag. De trein werd stilgezet vlak bij station Vaartsche Rijn omdat de machinist een vreemde lucht had geroken.

De goederentrein werd stilgezet net voorbij station Vaartsche Rijn, zodat ProRail en de brandweer konden onderzoeken of er mogelijk iets lekte uit een van de wagons. Dat bleek niet het geval te zijn, maar het incident is voor de ChristenUnie, Volt, D66, Partij voor de Dieren, GroenLinks en VVD wel aanleiding om het college om opheldering te vragen.

De fracties zijn vooral verbaasd dat de trein midden in een woonwijk werd stilgezet en dat bussen en trams naast het spoor gewoon verder konden rijden terwijl het treinverkeer was stilgelegd. “Uiteindelijk leek er nu niets aan de hand te zijn maar een incident als dit, waar er sprake kan zijn van een gevaarlijk lek, kan grote risico’s voor mens, dier en milieu met zich meebrengen”, aldus de partijen.

Vragen

Ze willen van het college weten hoe het incident precies is verlopen, welke instanties een rol spelen als er zoiets aan de hand is en om welke stof de instanties dachten dat het ging.

Verder vragen ze zich af waarom de trein specifiek bij station Vaartsche Rijn stil is gezet en niet verderop, op een plek met minder bebouwing in de buurt, en wat de reden is dat het treinverkeer werd stilgelegd maar bussen en trams gewoon konden blijven rijden.

Tot slot vragen de partijen welke lessen het college trekt uit het incident en of er redenen zijn om het beleid bij dit soort incidenten naar aanleiding van wat er gebeurd is aan te passen. Het college heeft een aantal weken de tijd om de vragen te beantwoorden.