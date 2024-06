Meeste stemmen in Utrecht naar GroenLinks/PvdA; grootste stijger is Volt

De voorlopige uitslag van de Europese Verkiezingen zijn bekend. Alle stemmen die in de gemeente Utrecht zijn uitgebracht, zijn geteld. GroenLinks/PvdA is onder Utrechters de grootste partij geworden. Volt laat de grootste stijging zien.



Op donderdag 6 juni 2024 was de verkiezing van het Europees Parlement. Omdat er in andere landen nog tot en met zondagavond gestemd kon worden, waren de uitslagen niet direct bekend. Nu is de voorlopige uitslag wel gepubliceerd.

Utrecht heeft links en progressief gestemd, zoals vanouds. GroenLinks/PvdA is de grootste geworden met 38,1 procent van de stemmen. De tweede partij is D66 met 14,1 procent van de stemmen. De grootste stijging is te zien bij Volt. Die partij ging van 3,8 procent in 2019 naar 11,2 procent in 2024.

Het stemgedrag in Utrecht laat een ander beeld zien dan de landelijke uitslagen. In heel Nederland werd ook GroenLinks/PvdA het grootst, maar daarna gevolgd door de PVV en VVD.

In onderstaande grafiek zijn alleen partijen meegenomen die minimaal 1 procent van de stemmen hebben behaald.