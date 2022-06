Met deze applicatie voor fietsers springen verkeerslichten in Utrecht eerder op groen

Fietsers die in Utrecht sneller door het verkeer willen rijden kunnen sinds deze maand een app downloaden, waardoor verkeerslichten eerder op groen springen. Dit is een van de maatregelen waarmee de provincie fietsen aantrekkelijker wil maken.

Het systeem werkt als volgt; fietsers installeren de Ik Fiets-app of de Schwung-app, hierdoor staat de smartphone in verbinding met verkeerslichten met een zogenoemd iVRI-systeem en kunnen deze verkeerslichten eerder op groen springen. Het systeem kan in de hele provincie Utrecht gebruikt worden.

Nog niet alle verkeerslichten hebben echter zo’n iVRI-systeem. Eind vorig jaar liet de gemeente weten dat er destijds twintig kruispunten in de stad ‘intelligente’ verkeerslichten hebben. Op dit kaartje is te zien welke verkeerslichten in contact staan met de app. Daarnaast is er in de stad een route van 25 kilometer uitgestippeld, waarmee fietsers de nieuwe app kunnen ‘ervaren’.

“Als provincie vinden wij het belangrijk dat alle inwoners vlot, veilig en comfortabel kunnen fietsen,” vertelt gedeputeerde Arne Schaddelee. “Daarom werken we onder andere aan het verbeteren van het regionaal fietsnetwerk, het realiseren van doorfietsroutes , maar ook door het inzetten van slimme mobiliteit. Schwung is daar een prachtig voorbeeld van. Data en communicatie worden omgezet naar voordelen voor de fietser!”