Tracébesluit voor verbreding A27 bij Utrecht ligt ter inzage; reageren kan vanaf woensdag

Het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht is door minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat getekend en op 23 augustus ter inzage gelegd. Het Tracébesluit ligt tot en met 4 oktober 2022 ter inzage en er kan vanaf woensdag op het plan worden gereageerd.

Het Tracébesluit behelst niet alleen de verbreding van de A27, maar heeft betrekking op een groter deel van de Ring Utrecht. De plannen voor de A27 bij Amelisweerd zijn echter het meest controversieel. De gemeente, provincie en vele inwoners van Utrecht zien deze verbreding namelijk niet zitten.

Toch liet het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat eind maart 2022 weten vast te willen houden aan het Tracébesluit dat onder het vorige kabinet tot stand kwam. Wel is het op enkele punten aangepast. Het vernieuwde Tracébesluit ligt vanaf dinsdag ter inzage en vanaf woensdag kan iedereen die dat wil reageren op het besluit. De Raad van State neemt deze beroepen in behandeling en doet hierover uitspraak, net als over de eerdere beroepen op het Tracébesluit 2020.

Stikstof

Het besluit is op enkele punten aangepast nadat de Raad van State uitspraak had gedaan over de stikstofuitstoot die de verbreding van de A27 met zich meebrengt. Na nieuwe berekeningen komt het kabinet nu met nieuwe maatregelen die de uitstoot van stikstof in Natura 2000-gebieden moeten compenseren.

Ook wil de regering maatregelen nemen die het effect van de verbreding van de snelweg op beschermde diersoorten moeten compenseren of verzachten.

Alternatief plan

Eerder liet de gemeente Utrecht weten samen met de provincie Utrecht en omliggende gemeenten aan een alternatief plan te werken. Minister Harbers heeft aangegeven dat het vastgestelde Tracébesluit eventueel kan worden gewijzigd ‘indien het alternatief gelijkwaardig is’. De verwachting was eerder dit jaar dat de eerste contouren van het alternatief in het derde kwartaal van dit jaar verschijnen.

Het volledige Tracébesluit 2022 is hier te lezen.